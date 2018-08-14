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15:00 (мск), источник: Kazinform

Вместо свадьбы молодожены в Семее накормили сирот

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ — Молодожены Нурсултан Назарбаев и Алтынай Иса из Семея вместо свадьбы решили провести благотворительную акцию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Молодожены решили свой незабываемый день посвятить детям — сиротам. Они посетили в этот день загородный лагерь «Орбита». Вот так молодожены решили вместо пышной свадьбы в ресторане и поездки на лимузинах посвятить этот день благотворительности.
Алтынай не купила даже свадебного платья.

Эта идея у молодоженов возникла еще в студенческие годы. После семи лет дружбы влюбленные решили пожениться и воплотить задуманное в реальность. Родители поддержали молодоженов в этом вопросе.

«Родители не были против. Конечно, у нас была возможность справить свадьбу, но вместо нескольких часов веселья мы хотели совершить то, что могло бы помочь кому-то. Когда мы услышали искренний смех детей, проживающих в детском доме, то сразу же поняли, что такое настоящее счастье», — говорит Нурсултан.

Молодожены накрыли для 114 детей праздничный дастархан, наняли на три часа аниматоров, и для развлечения детей организовали целую программу. Кроме того, они подарили детям от 5 до 17 лет обувь.

Хоть свадьбы и не было, сватовство прошло согласно традициям. Құдалық, сырға салу, отқа май тамызу — все эти обряды были проведены, бракосочетание состоялось в мечети. А вечером в доме молодоженов собрались родные и близкие за праздничным дастарханом.

Нурсултан работает в военной сфере, его вторая половина работает бухгалтером. Они признаются, что не ожидали, бурного обсуждения их поступка в социальных сетях.

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