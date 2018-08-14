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14:38 (мск), источник: ЕАН

Граффити под запретом: мэрия Екатеринбурга начала очередную зачистку городской набережной

В центре Екатеринбурга начались работы по очистке набережной от граффити. Первой чиновники решили убрать огромную полосу серой краски, которую по их же указанию рабочие нанесли на гранит перед ЧМ-2018.

Источник: РИА "Новости"

Заместитель председателя комитета по благоустройству мэрии Екатеринбурга Виктор Юровицкий обратился через журналистов к горожанам с просьбой «не тратить городские деньги, рисуя на стенах сомнительные узоры». В качестве примера чиновник привел ту самую «серую зону» на Плотинке. Он признал, что, закрасив одни граффити, коммунальщики создали удобное однотонное полотно для других уличных художников.

Виктор Юровицкий разъяснил позицию администрации по поводу любых граффити, даже если они имеют, по мнению горожан, художественную ценность. Он прокомментировал вопрос об уничтожении портрета солиста группы Linkin Park Честера Беннингтона.

«Позиция одна: наносить где попало какие попало узоры нельзя. Есть фестивали граффити, которые проводятся в разрешенных местах. Там художники самовыражаются, это законно», — заявил чиновник.

Очищать участок набережной от граффити и серой краски будут пескоструйной машиной. Она смешивает с воздухом мелкие абразивные частицы, перемолотые из шлака металлургического производства, и подает под огромным давлением из шланга. Абразив отбивает мягкие частицы краски.

Как сообщил журналистам представитель подрядчика, рабочие надеются убрать серое пятно с набережной и вернуть первозданный вид нескольким стенам в подземных переходах в течение месяца.

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