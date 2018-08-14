Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: Месть за ДНР - Украине пора готовиться к бомбардировкам
В Италии вместе с автомобилями рухнул мост (фото)
Ксению Собчак раскритиковали за шутку о сыне
В разных странах мира больше не хотят видеть туристов
Ирина Шейк в мини-платье из «металла» зажгла на Ибице
Самый сладкий СпасКакой мед нужен верующим
Раймонд Паулс отреагировал на скандал с Вайкуле
Медведева сравнила Россию и Канаду: в чём разница
81-летняя Немоляева с сыном и Табаков-мл. снимаются вместе
Акиньшина удивила подписчиков «беременным» фото со съемок
"У Вас – рак": актер Щербаков разрыдался от диагноза - СМИ
СМИ поведали, как живет секс-символ 90-х Ветлицкая
Валерия и Пригожин побывали в конном походе на Кавказе
Ирина Шейк в мини-платье из «металла» зажгла на Ибице
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
Свежеуложенный асфальт воруют ведрами (видео)
История россиянина, который уехал работать в Амстердам
Испанцы превратили отдых пенсионерки в катастрофу
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
16Лесные пожары в Греции
14:43 (мск), источник: Клопс.ru

Силанов: Городская администрация узнаёт о новых свалках из соцсетей

Глава Калининграда отметил большое количество мусора на окраинах областного центра.

Администрация Калининграда узнаёт о возникающих в городе стихийных свалках из социальных сетей. Такое заявление сделал мэр Алексей Силанов в ходе оперативного совещания во вторник, 14 августа.

«Люди пишут нам, присылают фотографии — это абсолютно недопустимая ситуация», — пояснил глава города.

По его словам, множество свалок на окраинах города возникает из-за того, что в городе недостаточно площадок для сбора мусора.

«На протяжении нескольких лет в Калининграде сокращается количество площадок для твёрдых бытовых отходов и, как следствие, появляются новые свалки»
Силанов

Мэр дал распоряжение комитету городского хозяйства в течение двух недель разработать план действий по устранению этой проблемы.

Ранее Алексей Силанов заявлял о том, что главная задача комитета городского хозяйства — сделать город уютным и чистым.

Все новости региона
 Коммуналка, цены и развитие бизнеса: как повышение НДС отразится на калининградцах
Синоптики обещают калининградцам дождливую неделю
Десятки людей погибли в результате обрушения моста близ Генуи
«За Ленина, за Сталина»: как на Украине хранят портреты вождей
Чем для России обернется заморозка США расчетов в долларах
Глубоко под землей. Как выглядит самое жуткое место в Париже
«Сколько жен у Кадырова»: о чем спрашивают туристы в Грозном
В Таиланде салон красоты заклеил женщине глаза суперклеем
Конгресс США опубликовал законопроект о санкциях против РФ
Спорт
All-in: «Спартак» расквитается с греками в Москве Московский "Спартак" примет на своем поле греческий ПАОК в рамках ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
Hi-Tech
Ракеты будущего встали на вооружение Турции Первая партия уникального оружия готова к использованию.
Авто
АВТОВАЗ показал, какими стали новые «Гранты» Премьерный показ автомобилей широкой публике состоится в конце августа на Московском международном автосалоне
Кино
81-летняя Немоляева с сыном и Табаков-мл. снимаются вместе Актеры заняты в многосерийной лирической комедии «Остановка запрещена», которую покажет «Первый канал»
Недвижимость
Доступной ипотеке в России предрекли скорый конец
Испанцы превратили отдых пенсионерки в катастрофу
История россиянина, который уехал работать в Амстердам
Не надо так: 6 главных ошибок в оформлении маленькой кухни
Леди
7 членов королевских семей, которые одеваются лучше Меган Маркл Мы нашли девушек голубых кровей, у которых жене принца Гарри стоило бы поучиться.
Дети
47-летняя Кудрявцева стала мамой во второй раз Телеведущая родила девочку.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь