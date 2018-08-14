Силанов: Городская администрация узнаёт о новых свалках из соцсетей

Администрация Калининграда узнаёт о возникающих в городе стихийных свалках из социальных сетей. Такое заявление сделал мэр Алексей Силанов в ходе оперативного совещания во вторник, 14 августа.

«Люди пишут нам, присылают фотографии — это абсолютно недопустимая ситуация», — пояснил глава города.

По его словам, множество свалок на окраинах города возникает из-за того, что в городе недостаточно площадок для сбора мусора.

«На протяжении нескольких лет в Калининграде сокращается количество площадок для твёрдых бытовых отходов и, как следствие, появляются новые свалки» Силанов

Мэр дал распоряжение комитету городского хозяйства в течение двух недель разработать план действий по устранению этой проблемы.