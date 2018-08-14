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15:14 (мск), источник: 36on.ru

Воронежская экс-жена Шнурова собирается отсудить у него 90% имущества

Издание «Собеседник» сообщило о намерении уроженки Воронежской области Елены Мозговой, также известной как Матильда, отсудить у бывшего супруга Сергея Шнурова почти все его имущество.

Информация об этом стала известна СМИ от источников, знакомых с ситуацией. Как утверждают информаторы, речь идет о желании Матильды отобрать у бывшего возлюбленного 90% его состояния.

К слову, фронтмен группы «Ленинград» в год зарабатывает 30 млн долларов, доходы он активно тратит на покупку недвижимости в Петербурге. На сегодняшний день Сергей Шнуров владеет более чем 100 «квадратами», расположенными в доме дореволюционной постройки, стоимостью свыше 20 млн рублей и автомобилем Toyota Land Cruiser 200. Певец является совладельцем товарного знака «Ленинград».

У Матильды в собственности находятся ресторан «КоКоКо» и балетная школа, две BMW и Alpina B6, а также две квартиры стоимостью более 35 млн рублей и недвижимость напротив Летнего сада стоимостью более 45 млн рублей. Все это имущество было нажито супругами за восемь лет совместной жизни.

Ранее сообщалось, что причиной развода пары стала измена со стороны Сергея Шнурова. Теперь СМИ пишут, что Матильда нашла себе богатого любовника — московского банкира. Среди причин называется и решение балерины прекратить токсичное общение с мужем, или «обмен черной энергией». Такие слова прозвучали после того, как этой весной Матильда вернулась с тренингов личностного роста, которые прошли во Франции.

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