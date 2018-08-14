Воронежская экс-жена Шнурова собирается отсудить у него 90% имущества

Информация об этом стала известна СМИ от источников, знакомых с ситуацией. Как утверждают информаторы, речь идет о желании Матильды отобрать у бывшего возлюбленного 90% его состояния.

К слову, фронтмен группы «Ленинград» в год зарабатывает 30 млн долларов, доходы он активно тратит на покупку недвижимости в Петербурге. На сегодняшний день Сергей Шнуров владеет более чем 100 «квадратами», расположенными в доме дореволюционной постройки, стоимостью свыше 20 млн рублей и автомобилем Toyota Land Cruiser 200. Певец является совладельцем товарного знака «Ленинград».

У Матильды в собственности находятся ресторан «КоКоКо» и балетная школа, две BMW и Alpina B6, а также две квартиры стоимостью более 35 млн рублей и недвижимость напротив Летнего сада стоимостью более 45 млн рублей. Все это имущество было нажито супругами за восемь лет совместной жизни.