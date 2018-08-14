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14:47 (мск), источник: Комсомольская правда

Новосибирским водителям запретили парковаться в центре и пригрозили эвакуаторами

Сразу на нескольких участках в центре города запретят парковку: нарушителей будут увозить эвакуаторы.

Источник: Комсомольская правда

Так с 15 сентября запрещается запрет действует на участках Красного проспекта:

— от ул. Гоголя до ул. Крылова;.

— от дома № 171а до дома № 161;.

— от дома № 179/2 на ул. Дуси Ковальчук до дома № 218/2 на Красном проспекте.

Также запрещена парковка машин на участке ул. Советской от ул. Орджоникидзе до дома № 35 на ул. Советской, а также на участке ул. Орджоникидзе от ул. Советской до остановки «Центр» и на участке ул. Комсомольской от остановки «Северо-Чемской жилмассив» до въезда во двор дома № 1 на ул. Комсомольской.

— Такое решение должно решить проблему с заторами на дорогах, а также увеличить пропускную способность, обеспечив бесперебойное движение общественного транспорта, — рассказали в пресс-службе мэрии, добавив, что для водителей на этих участках поставят предупреждающие знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».

Водителей, в свою очередь, просят быть внимательными, обращать внимание на новые знаки и соблюдать правила дорожного движения.

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