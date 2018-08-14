Новосибирским водителям запретили парковаться в центре и пригрозили эвакуаторами
Сразу на нескольких участках в центре города запретят парковку: нарушителей будут увозить эвакуаторы.
Сразу на нескольких участках в центре города запретят парковку: нарушителей будут увозить эвакуаторы.
Так с 15 сентября запрещается запрет действует на участках Красного проспекта:
— от ул. Гоголя до ул. Крылова;.
— от дома № 171а до дома № 161;.
— от дома № 179/2 на ул. Дуси Ковальчук до дома № 218/2 на Красном проспекте.
Также запрещена парковка машин на участке ул. Советской от ул. Орджоникидзе до дома № 35 на ул. Советской, а также на участке ул. Орджоникидзе от ул. Советской до остановки «Центр» и на участке ул. Комсомольской от остановки «Северо-Чемской жилмассив» до въезда во двор дома № 1 на ул. Комсомольской.
— Такое решение должно решить проблему с заторами на дорогах, а также увеличить пропускную способность, обеспечив бесперебойное движение общественного транспорта, — рассказали в
Водителей, в свою очередь, просят быть внимательными, обращать внимание на новые знаки и соблюдать правила дорожного движения.