В Новосибирской области проходят учебно-полевые военные сборы «Курсанты России»
В Новосибирской области проходят областные
В Новосибирской области проходят областные
— В сборах участвуют дети из Искитима и Новосибирска, а также из Тогучинского, Маслянинского и Искитимского района, — рассказал Павел Николаевич Тетерин, директор Центра допризывной подготовки «Курсант». — Живут они в армейских условиях в палатках.
Проходят новосибирские школьники начальную военную подготовку по нескольким направлениям:
— Это тактическая подготовка, огневая подготовка, строевая подготовка, а также по