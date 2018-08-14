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14:45 (мск), источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области проходят учебно-полевые военные сборы «Курсанты России»

В Новосибирской области проходят областные учебно-полевые военные сборы «Курсанты России»: проводят их в рамках областного фестиваля «Полигон твоих возможностей». 60 девочек и мальчиков живут в военно-патриотическом палаточном лагере «Курсант», что находится в пяти километрах восточнее от села Холодное Сузунского района) .

— В сборах участвуют дети из Искитима и Новосибирска, а также из Тогучинского, Маслянинского и Искитимского района, — рассказал Павел Николаевич Тетерин, директор Центра допризывной подготовки «Курсант». — Живут они в армейских условиях в палатках.

Проходят новосибирские школьники начальную военную подготовку по нескольким направлениям:

— Это тактическая подготовка, огневая подготовка, строевая подготовка, а также по радициационно-химической и бактереологической защите, — продолжает Павел Николаевич. — Кроме того, у них проводится физкультурно-досуговая программа по вечерам.

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