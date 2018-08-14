В Новосибирской области проходят учебно-полевые военные сборы «Курсанты России»

— В сборах участвуют дети из Искитима и Новосибирска, а также из Тогучинского, Маслянинского и Искитимского района, — рассказал Павел Николаевич Тетерин, директор Центра допризывной подготовки «Курсант». — Живут они в армейских условиях в палатках.