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15:16 (мск), источник: Sputnik

Женские консультации в новом формате организовали в Ташкенте и областях

ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. В столице Узбекистана и областях организовывают работу женских консультаций в новом формате, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«Основная их цель — оказание квалифицированной акушерской и гинекологической амбулаторной помощи до и во время беременности, в послеродовом периоде. А также охрана здоровья матерей и детей прикрепленного населения посредством укрепления репродуктивного здоровья и планирования семьи», — говорится в сообщении.

В 2018 году Министерство здравоохранения Узбекистана также начало борьбу с шикарными выписками из роддома, специалисты ведут разъяснительную работу с врачами, беременными женщинами и их родителями. Власти стремятся ограничить торжественность мероприятий. Это связано, в том числе, с тем, что в течение первых сорока дней после рождения ребенка контакты с широким кругом людей могут ему навредить.

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