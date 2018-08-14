Женские консультации в новом формате организовали в Ташкенте и областях

«Основная их цель — оказание квалифицированной акушерской и гинекологической амбулаторной помощи до и во время беременности, в послеродовом периоде. А также охрана здоровья матерей и детей прикрепленного населения посредством укрепления репродуктивного здоровья и планирования семьи», — говорится в сообщении.

В 2018 году Министерство здравоохранения Узбекистана также начало борьбу с шикарными выписками из роддома, специалисты ведут разъяснительную работу с врачами, беременными женщинами и их родителями. Власти стремятся ограничить торжественность мероприятий. Это связано, в том числе, с тем, что в течение первых сорока дней после рождения ребенка контакты с широким кругом людей могут ему навредить.