Немецкий журналист пожелал Берлину аэропорт, как в Симферополе

«Первое, просто сумасшедшее ощущение — от вашего аэропорта… Когда приезжаешь, выходишь из самолета и вдруг попадаешь в это здание!.. Если бы в Берлине у нас хотя бы один такой аэропорт был, я просто был бы счастлив. Потому что, если вы зайдете в любой из берлинских аэропортов (их два сейчас осталось…), то это просто ужас, где невозможно находиться, невозможно дышать и нет места. И здесь встречает такой красавец!» — подчеркнул Сосновский.