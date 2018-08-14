Немецкий журналист пожелал Берлину аэропорт, как в Симферополе

Об этом он сообщил на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в крымской столице.
«Первое, просто сумасшедшее ощущение — от вашего аэропорта… Когда приезжаешь, выходишь из самолета и вдруг попадаешь в это здание!.. Если бы в Берлине у нас хотя бы один такой аэропорт был, я просто был бы счастлив. Потому что, если вы зайдете в любой из берлинских аэропортов (их два сейчас осталось…), то это просто ужас, где невозможно находиться, невозможно дышать и нет места. И здесь встречает такой красавец!» — подчеркнул Сосновский.
Он также пожелал аэропорту «Симферополь» как можно скорее начать принимать международные рейсы.
«В следующий раз я хотел бы прямо из Берлина прилететь (в Крым — ред.): Берлин — Симферополь — это было бы самое приятное, наверное, путешествие, которое можно было бы осуществить… Могу только повторить: Крым — наш», — отметил журналист и политолог.
С 16 апреля 2018 года прием и отправка всех рейсов осуществляется в новом терминале аэропорта Симферополь. Новая воздушная гавань способна обслуживать 3 тыс 625 пассажиров в час, имеет 8 телетрапов и 8 выходов к перронным автобусам. В год новый аэровокзальный комплекс сможет обслуживать 6,5 млн человек.