«Был ужас»: в мэрии пояснили, зачем ставят на тротуарах бетонные полусферы

Источник: Новый Калининград

В Калининграде вместо железных столбиков решили устанавливать на тротуарах бетонные полусферы. К таким мерам городские власти прибегают, чтобы исключить возможность парковки транспортных средств с заездом на пешеходную часть. Об этом во время оперативного совещания в мэрии, во вторник, 14 августа, сообщил директор МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» Владимир Свинцов.

По словам директора предприятия, такие искусственные препятствия на тротуарах в городе начали устанавливать не так давно. В частности, они появились на улицах Чапаева и Калужская.

«То что было там до ремонта, это кроме как словом “ужас” назвать было нельзя. Это забитая машинами территория, где люди могли передвигаться только по проезжей части. Поэтому, это одна из вынужденных мер, которые мы принимаем» Свинцов