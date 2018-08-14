В США мужчина врезался на самолете в свой дом после ссоры с женой

Источник: AP 2018

Выжили все, кроме самого 47-летнего Дуэйна Юда.

ЧП произошло около в 2.30 ночи в городе Пейсон, в 95 километрах к югу от Солт-Лейк-Сити.

Полиция называет Юда опытным пилотом и предполагает, что тот намеренно врезался в дом.

Юда арестовали накануне около половины восьмого вечера по подозрению в домашнем насилии, он провел несколько часов в полицейском участке, после чего вышел под залог.

Вызвали полицию свидетели его ссоры с женой.

Пара сначала выпивала, а потом отправилась на прогулку в каньон Форк, чтобы обсудить проблемы в отношениях. В итоге разразился крупный скандал с рукоприкладством.

Спустя несколько часов Юд вылетел на самолете с территории аэропорта в 25 километрах от его дома. Он направился прямо к зданию и врезался в него.

Фасад двухэтажного дома оказался охвачен огнем, рассказывают очевидцы.

Расследованием авиапроисшествия занимаются сейчас одновременно и полиция, и службы обеспечения безопасности полетов.

Это уже второе авиапроисшествие в США за последние несколько дней. 11 августа в аэропорту Сиэтла работник наземных служб угнал пустой авиалайнер Bombardier, взлетев без разрешения диспетчеров. Самолет продержался в воздухе больше часа, а потом упал на одном из близлежащих островов.