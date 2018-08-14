Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США направили эсминец с ракетами: ответ РФ на военную провокацию
При сносе здания нашли десяток довоенных авто
Барановскую раскритиковали за то, что подвергла опасности дочь
Испанцы превратили отдых пенсионерки в катастрофу
Валерия и Пригожин побывали в конном походе на Кавказе
Сколько стоят услуги лжеюристов Они звонят по телефону, приглашают на бесплатные юридические консультации
Раймонд Паулс отреагировал на скандал с Вайкуле
Медведева сравнила Россию и Канаду: в чём разница
81-летняя Немоляева с сыном и Табаков-мл. снимаются вместе
Акиньшина удивила подписчиков «беременным» фото со съемок
All-in: «Спартак» расквитается с греками в Москве
Хоккей включен в программу Олимпийских игр 2022 года
«Свадьба была скромная»: Поклонская вышла замуж
Апексимова на церемонии прощания с Брусникиным
В Италии вместе с автомобилями рухнул мост (фото)
При сносе здания нашли десяток довоенных авто
Куда поехать в России в бархатный сезон
Испанцы превратили отдых пенсионерки в катастрофу
Фоторепортажи
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
16Лесные пожары в Греции
17:23 (мск), источник: BBC News Русская служба

В США мужчина врезался на самолете в свой дом после ссоры с женой

Житель Юты врезался на самолете в свой собственный дом, после того как провел несколько часов в полицейском участке из-за ссоры с женой. В доме в этот момент находились его жена и ребенок.

Источник: AP 2018

Выжили все, кроме самого 47-летнего Дуэйна Юда.

ЧП произошло около в 2.30 ночи в городе Пейсон, в 95 километрах к югу от Солт-Лейк-Сити.

Новость
«Я закрыла его в камере». Бразильянка стала полицейским и отомстила за изнасилования в детстве

Полиция называет Юда опытным пилотом и предполагает, что тот намеренно врезался в дом.

Юда арестовали накануне около половины восьмого вечера по подозрению в домашнем насилии, он провел несколько часов в полицейском участке, после чего вышел под залог.

Вызвали полицию свидетели его ссоры с женой.

Пара сначала выпивала, а потом отправилась на прогулку в каньон Форк, чтобы обсудить проблемы в отношениях. В итоге разразился крупный скандал с рукоприкладством.

Спустя несколько часов Юд вылетел на самолете с территории аэропорта в 25 километрах от его дома. Он направился прямо к зданию и врезался в него.

Фасад двухэтажного дома оказался охвачен огнем, рассказывают очевидцы.

Расследованием авиапроисшествия занимаются сейчас одновременно и полиция, и службы обеспечения безопасности полетов.

Это уже второе авиапроисшествие в США за последние несколько дней. 11 августа в аэропорту Сиэтла работник наземных служб угнал пустой авиалайнер Bombardier, взлетев без разрешения диспетчеров. Самолет продержался в воздухе больше часа, а потом упал на одном из близлежащих островов.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
В Генуе обрушился автомобильный мост, погибли 22 человека
Фото: разрушенный мост Моранди в Генуе
Власти назвали вероятные причины обрушения моста в Генуе
Три русские попали в топ-100 женщин, изменивших мир
Чем для России обернется заморозка США расчетов в долларах
Лукашенко отправил проштрафившегося министра работать на завод
Путин посетит молодежный форум «Машук»
«Валенсия» арендовала игрока сборной России
Спорт
All-in: «Спартак» расквитается с греками в Москве Московский "Спартак" примет на своем поле греческий ПАОК в рамках ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
Hi-Tech
Ракеты будущего встали на вооружение Турции Первая партия уникального оружия готова к использованию.
Авто
АВТОВАЗ показал, какими стали новые «Гранты» Премьерный показ автомобилей широкой публике состоится в конце августа на Московском международном автосалоне
Кино
76-летний Лещенко стал наставником «Голоса» для пенсионеров Певец присоединился к Пелагее, Леониду Агутину и Валерию Меладзе
Недвижимость
Доступной ипотеке в России предрекли скорый конец
Испанцы превратили отдых пенсионерки в катастрофу
Не надо так: 6 главных ошибок в оформлении маленькой кухни
Ноги, ёж и готическая сантехника: убойный ландшафтный дизайн от народа
Леди
7 членов королевских семей, которые одеваются лучше Меган Маркл Мы нашли девушек голубых кровей, у которых жене принца Гарри стоило бы поучиться.
Дети
47-летняя Кудрявцева стала мамой во второй раз Телеведущая родила девочку.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь