Екатеринбург лишится двух улиц из-за подготовки к отопительному сезону
Коммунальщики перекроют дороги недалеко от южного автовокзала и в Пионерском районе.
Коммунальщики перекроют дороги недалеко от южного автовокзала и в Пионерском районе.
Екатеринбург лишится сразу двух улиц
С 21 августа по 5 сентября в Екатеринбурге будет ограничено движение автомобилей на улице Вилонова, в районе дома № 15. На этом участке екатеринбургское муниципальное предприятие
С 21 по 28 августа будет перекрыто движение на улице Фрунзе, в районе дома № 75. Здесь ООО «ЖБИ 2020» будут проводить ремонт на магистральной сети. Движение автотранспорта будет пущено по соседним улицам Серова, Щорса, Сурикова и Фурманова.
Напомним, накануне стало известно о том, что в Екатеринбурге также с 14 по 21 августа будет перекрыта улица Серова, в районе дома № 103 на улице Фурманова, а с 14 августа по 7 сентября движение будет ограничено на улице Обувщиков, в районе дома № 63. Кроме того, с 21 по 31 августа коммунальщики планируют перекрыть движение на улице Шаумяна, в районе дома № 73а на Чкалова.