Екатеринбург лишится двух улиц из-за подготовки к отопительному сезону

Источник: AP 2018

Екатеринбург лишится сразу двух улиц из-за подготовки к отопительному сезону. Ограничения будут введены уже со следующей недели. Коммунальщики планируют перекрыть улицы недалеко от южного автовокзала и в Пионерском микрорайоне, об этом сообщает во вторник, 14 августа, «АиФ-Урал».

С 21 августа по 5 сентября в Екатеринбурге будет ограничено движение автомобилей на улице Вилонова, в районе дома № 15. На этом участке екатеринбургское муниципальное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства будет строить сети инженерно-технического обеспечения.

С 21 по 28 августа будет перекрыто движение на улице Фрунзе, в районе дома № 75. Здесь ООО «ЖБИ 2020» будут проводить ремонт на магистральной сети. Движение автотранспорта будет пущено по соседним улицам Серова, Щорса, Сурикова и Фурманова.