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14:58 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Екатеринбург лишится двух улиц из-за подготовки к отопительному сезону

Коммунальщики перекроют дороги недалеко от южного автовокзала и в Пионерском районе.

Источник: AP 2018

Екатеринбург лишится сразу двух улиц из-за подготовки к отопительному сезону. Ограничения будут введены уже со следующей недели. Коммунальщики планируют перекрыть улицы недалеко от южного автовокзала и в Пионерском микрорайоне, об этом сообщает во вторник, 14 августа, «АиФ-Урал».

С 21 августа по 5 сентября в Екатеринбурге будет ограничено движение автомобилей на улице Вилонова, в районе дома № 15. На этом участке екатеринбургское муниципальное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства будет строить сети инженерно-технического обеспечения.

С 21 по 28 августа будет перекрыто движение на улице Фрунзе, в районе дома № 75. Здесь ООО «ЖБИ 2020» будут проводить ремонт на магистральной сети. Движение автотранспорта будет пущено по соседним улицам Серова, Щорса, Сурикова и Фурманова.

Напомним, накануне стало известно о том, что в Екатеринбурге также с 14 по 21 августа будет перекрыта улица Серова, в районе дома № 103 на улице Фурманова, а с 14 августа по 7 сентября движение будет ограничено на улице Обувщиков, в районе дома № 63. Кроме того, с 21 по 31 августа коммунальщики планируют перекрыть движение на улице Шаумяна, в районе дома № 73а на Чкалова.

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