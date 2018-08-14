Ученые рассказали, почему женщины чаще страдают от мигрени
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Представительницы слабого пола чаще страдают от мигреней
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Представительницы слабого пола чаще страдают от мигреней
«Сейчас мы готовимся провести доклинические испытания на добровольцах, не страдающих от подобных головных болей. Если эти опыты завершатся удачно, то тогда мы вплотную приблизимся к созданию персонализированных средств для лечения мигрени», — заявил Антонио
Мигрень считается неврологическим заболеванием, наиболее частым и характерным симптомом которого являются эпизодические или регулярные сильные и мучительные приступы головной боли в одной половине головы. Причины возникновения боли могут быть самые разные — физическое перенапряжение, пища, погодные факторы, отсутствие сна, как и многое другое. Как правило, женщины больше страдают мигренью, чем мужчины.
Иногда мигрени предшествует так называемая «аура» — временное ухудшение восприятия действительности, проявляющееся в помутнении зрения, галлюцинациях, оцепенении или в виде проблем с речью. Последние исследования показывают, что предрасположенность к мигрени во многом связана с устройством некоторых генов, в том числе и тех участков ДНК, которые отвечают за реакцию организма на холод.
Для этого ученые проанализировали выводы и данные нескольких десятков научных работ, авторы которых наблюдали за здоровьем нескольких тысяч мужчин и женщин, страдавших от мигрени, и проводили опыты на крысах и других животных.
Анализируя эти данные, ученые заметили, что многие женщины говорили о том, что их мигрени ослабевали или даже прекращались, когда у них происходили сбои в менструации или начиналась менопауза. Это наблюдение заставило авторов статьи проверить, может ли быть связан эстроген, главный женский половой гормон, с нарушениями в работе так называемых тройничных нервных узлов, одних из главных очагов мигрени.
Для этого ученые сопоставили то, как были распределены по мозгу рецепторы TRPV1 и нервные клетки, реагирующие на эстроген. Как оказалось, многие из них совпадали, причем большая часть таких нейронов находилась внутри тройничных узлов.
Эти нервные клетки, как объясняют ученые, становятся более активными и чувствительными к внешним сигналам, если они находятся внутри среды, насыщенной эстрогеном. Соответственно, неправильная работа этих клеток или избыток женского гормона будут способствовать развитию мигрени.
С мужчинами такое случается крайне редко, что объясняет, почему представители сильного пола примерно в три раза реже страдают от подобных болей, чем их жены, матери или дочери.