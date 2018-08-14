Ученые рассказали, почему женщины чаще страдают от мигрени

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«Сейчас мы готовимся провести доклинические испытания на добровольцах, не страдающих от подобных головных болей. Если эти опыты завершатся удачно, то тогда мы вплотную приблизимся к созданию персонализированных средств для лечения мигрени», — заявил Антонио Феррер-Монтиель (Antonio Ferrer-Montiel) из университета Мигеля Эрнандеса в Эльче (Испания).

Мигрень считается неврологическим заболеванием, наиболее частым и характерным симптомом которого являются эпизодические или регулярные сильные и мучительные приступы головной боли в одной половине головы. Причины возникновения боли могут быть самые разные — физическое перенапряжение, пища, погодные факторы, отсутствие сна, как и многое другое. Как правило, женщины больше страдают мигренью, чем мужчины.

Иногда мигрени предшествует так называемая «аура» — временное ухудшение восприятия действительности, проявляющееся в помутнении зрения, галлюцинациях, оцепенении или в виде проблем с речью. Последние исследования показывают, что предрасположенность к мигрени во многом связана с устройством некоторых генов, в том числе и тех участков ДНК, которые отвечают за реакцию организма на холод.

Феррер-Монтиель и его коллеги натолкнулись на неожиданно простое объяснение того, почему женщины гораздо чаще страдают от подобных болей, проанализировав то, как различные гормоны и другие вещества влияют на самочувствие носителей мигрени.

Для этого ученые проанализировали выводы и данные нескольких десятков научных работ, авторы которых наблюдали за здоровьем нескольких тысяч мужчин и женщин, страдавших от мигрени, и проводили опыты на крысах и других животных.

Как рассказывает биолог, его команду интересовало то, как различные сигнальные вещества, присутствующие в организме женщин и мужчин в неравных количествах, влияют на работу рецепторов TRPV1, распознающих холод и тепло и предположительно связанных с развитием мигрени.

Анализируя эти данные, ученые заметили, что многие женщины говорили о том, что их мигрени ослабевали или даже прекращались, когда у них происходили сбои в менструации или начиналась менопауза. Это наблюдение заставило авторов статьи проверить, может ли быть связан эстроген, главный женский половой гормон, с нарушениями в работе так называемых тройничных нервных узлов, одних из главных очагов мигрени.

Для этого ученые сопоставили то, как были распределены по мозгу рецепторы TRPV1 и нервные клетки, реагирующие на эстроген. Как оказалось, многие из них совпадали, причем большая часть таких нейронов находилась внутри тройничных узлов.

Эти нервные клетки, как объясняют ученые, становятся более активными и чувствительными к внешним сигналам, если они находятся внутри среды, насыщенной эстрогеном. Соответственно, неправильная работа этих клеток или избыток женского гормона будут способствовать развитию мигрени.