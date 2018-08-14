Путин 15 августа посетит молодежный форум «Машук»

Как сообщили в пресс-службе Кремля, там Путин осмотрит выставки и экспозиции, а также пообщается с участниками форума.

Северо-Кавказский молодежный форум «Машук» проводится на территории Пятигорска Ставропольского края у подножия горы Машук на Комсомольской поляне с 2010 года. За восемь лет в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходит с 10 по 24 августа, на него съехались почти 2 тыс. представителей из регионов Северо-Кавказского федерального округа, других регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья.