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16:20 (мск), источник: ТАСС

Путин 15 августа посетит молодежный форум «Машук»

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 15 августа посетит Северо-Кавказский молодежный образовательный форум «Машук-2018», который проходит в Пятигорске.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в пресс-службе Кремля, там Путин осмотрит выставки и экспозиции, а также пообщается с участниками форума.

Северо-Кавказский молодежный форум «Машук» проводится на территории Пятигорска Ставропольского края у подножия горы Машук на Комсомольской поляне с 2010 года. За восемь лет в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходит с 10 по 24 августа, на него съехались почти 2 тыс. представителей из регионов Северо-Кавказского федерального округа, других регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья.

Форум проходит в две смены: «Добровольчество» (10—17 августа) и «Гражданское общество» (17—24 августа).

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