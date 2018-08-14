Уберите это уродство: парижанам не понравились уличные писсуары с видом на Сену

Новый писсуар на острове Сен-Луи, фото 13 августа 2018 г. | Источник: AFP 2018

Парижане не оценили по достоинству инициативу местных властей установить по всему городу открытые писсуары ярко-красного цвета. К претензиям эстетического характера добавились и обвинения в дискриминации женщин, мол, установленные писсуары подходят только мужчинам.

Новость Дизайнеры собрали безумные интерьеры в одном аккаунте

Внешне писсуар представляет собой большой ящик для цветов с отверстием спереди, и предполагается, что он экологически чист, поскольку внутри наполнен сеном — для поглощения запаха и переработки в компост для дальнейшего использования в городских парках.

Власти настаивают, что эти городские cанитарно-гигиенические приспособления необходимы и призваны упорядочить отправление малой нужды на улице.

Эти открытые, то есть не огражденные стенами, городские cанитарно-гигиенические приспособления призваны упорядочить отправление малой нужды на улице. Считается, что увидев такой писсуар, мужчина с большей готовностью подойдет к нему, чем к ближайшему дереву.

Парижане резко воспротивились этому новшеству и призывают городские власти их убрать. В городе уже готовится соответствующая петиция.

Особенно досталось писсуару установленному неподалеку от Собора Парижской Богоматери — на историческом острове Сен-Луи, где расположены изысканные особняки XVII—XVIII вв. и престижные гостиницы.

К тому же этот конкретно писсуар хорошо просматривается проплывающими мимо по Сене туристическими прогулочными катерами.

Вам в писсуар? Только не перепутайте с почтовым ящиком! (фото от 13 августа 2018 г.) | Источник: AFP 2018

Что бы сказал Бодлер?

«Совершенно нет никакой необходимости помещать такую непривлекательную и непристойную штуковину на столь известное всеми место, — сказала хозяйка расположенного поблизости венецианского арт-салона Паола Пеллиццари в интервью Reuters. — Тут рядом красивейшие дома Парижа… особняк и гостиница Лозен, где жил Бодлер».

Некоторые выразили опасения, что в городе станет больше эксгибиционистов, тем более учитывая, что в 20 метрах от писсуара на острове Сен-Луи находится начальная школа.

«Они просто отвратные. Нам сказали, что надо с ними смириться, но это соверешнно неприемлемо. Неужели люди просто не могут себя нормально вести?» — высказался еще один парижанин, 50-летний владелец художественной галереи.

Ящики-писсуары наполнены сеном, который будет перерабатываться внутри в компост для дальнейшего использования в городских парках (фото от 13 августа 2018 г) | Источник: AFP 2018

«Женофобский план в действии»?

Управляющий района Ариэль Вайль настаивает на необходимости писсуаров:

Если мы ничего не будем делать, то тогда мужчины будут просто писать на улице. Но если это действительно так сильно раздражает людей, то мы найдем для писсуаров другое место.

Женщины-активистки не преминули указать на дискриминационный характер новых писсуаров.

«Писсуары для мужчин, прекрасно! А что делать нам, женщинам? Лоточки поставить? Сексистские начинания не привлекательны», — написала одна из них в «Твиттере».

«Это женофобский план в действии: мужчины не могут контролировать себя, поэтому все общество должно к этому приспособиться», — так прокомментировала член феминистической организации Femmes Solidaires Гвендолин Куапо.