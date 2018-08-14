Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Cын депутата устроил ДТП и убил целую семью
В Италии вместе с автомобилями рухнул мост (фото)
11-летний сын Певцова и Дроздовой растет копией мамы
Пара пыталась заняться сексом в метро на глазах у пассажиров
Валерия и Пригожин побывали в конном походе на Кавказе
Самый сладкий СпасКакой мед нужен верующим
Валютный рынок перепуган ответом России на санкции США
Медведева сравнила Россию и Канаду: в чём разница
Сделана в СССР: Миле Кунис — 35
Найдены кинокадры, на которых Мэрилин Монро впервые обнажилась
All-in: «Спартак» расквитается с греками в Москве
«Ливерпуль» сдал Салаха полиции. Но все будет хорошо
71-летняя София Ротару выглядит ровесницей 17-летней внучки
52-летняя актриса вышла замуж за очень молодого бойфренда
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
Свежеуложенный асфальт воруют ведрами (видео)
Куда поехать в России в бархатный сезон
Испанцы превратили отдых пенсионерки в катастрофу
Фоторепортажи
8Недалеко от аэропорта в Болонье взорвался бензовоз
16В Италии обрушился автомобильный мост
16:18 (мск), источник: BBC News Русская служба

Уберите это уродство: парижанам не понравились уличные писсуары с видом на Сену

Власти настаивают, что эти городские cанитарно-гигиенические приспособления необходимы и призваны упорядочить отправление малой нужды на улице.

Новый писсуар на острове Сен-Луи, фото 13 августа 2018 г. | Источник: AFP 2018

Парижане не оценили по достоинству инициативу местных властей установить по всему городу открытые писсуары ярко-красного цвета. К претензиям эстетического характера добавились и обвинения в дискриминации женщин, мол, установленные писсуары подходят только мужчинам.

Новость
Дизайнеры собрали безумные интерьеры в одном аккаунте

Внешне писсуар представляет собой большой ящик для цветов с отверстием спереди, и предполагается, что он экологически чист, поскольку внутри наполнен сеном — для поглощения запаха и переработки в компост для дальнейшего использования в городских парках.

Власти настаивают, что эти городские cанитарно-гигиенические приспособления необходимы и призваны упорядочить отправление малой нужды на улице.

Эти открытые, то есть не огражденные стенами, городские cанитарно-гигиенические приспособления призваны упорядочить отправление малой нужды на улице. Считается, что увидев такой писсуар, мужчина с большей готовностью подойдет к нему, чем к ближайшему дереву.

Парижане резко воспротивились этому новшеству и призывают городские власти их убрать. В городе уже готовится соответствующая петиция.

Особенно досталось писсуару установленному неподалеку от Собора Парижской Богоматери — на историческом острове Сен-Луи, где расположены изысканные особняки XVII—XVIII вв. и престижные гостиницы.

К тому же этот конкретно писсуар хорошо просматривается проплывающими мимо по Сене туристическими прогулочными катерами.

Вам в писсуар? Только не перепутайте с почтовым ящиком! (фото от 13 августа 2018 г.) | Источник: AFP 2018

Что бы сказал Бодлер?

«Совершенно нет никакой необходимости помещать такую непривлекательную и непристойную штуковину на столь известное всеми место, — сказала хозяйка расположенного поблизости венецианского арт-салона Паола Пеллиццари в интервью Reuters. — Тут рядом красивейшие дома Парижа… особняк и гостиница Лозен, где жил Бодлер».

Некоторые выразили опасения, что в городе станет больше эксгибиционистов, тем более учитывая, что в 20 метрах от писсуара на острове Сен-Луи находится начальная школа.

«Они просто отвратные. Нам сказали, что надо с ними смириться, но это соверешнно неприемлемо. Неужели люди просто не могут себя нормально вести?» — высказался еще один парижанин, 50-летний владелец художественной галереи.

Ящики-писсуары наполнены сеном, который будет перерабатываться внутри в компост для дальнейшего использования в городских парках (фото от 13 августа 2018 г) | Источник: AFP 2018

«Женофобский план в действии»?

Управляющий района Ариэль Вайль настаивает на необходимости писсуаров:

Если мы ничего не будем делать, то тогда мужчины будут просто писать на улице. Но если это действительно так сильно раздражает людей, то мы найдем для писсуаров другое место.

Женщины-активистки не преминули указать на дискриминационный характер новых писсуаров.

«Писсуары для мужчин, прекрасно! А что делать нам, женщинам? Лоточки поставить? Сексистские начинания не привлекательны», — написала одна из них в «Твиттере».

«Это женофобский план в действии: мужчины не могут контролировать себя, поэтому все общество должно к этому приспособиться», — так прокомментировала член феминистической организации Femmes Solidaires Гвендолин Куапо.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
В Генуе обрушился автомобильный мост, погибли 11 человек
Врезавшегося в ограду парламента в Лондоне подозревают в терроризме
В Генуе число жертв при обрушении моста достигло 22 человек
Лукашенко отправил проштрафившегося министра работать на завод
Чем для России обернется заморозка США расчетов в долларах
Глубоко под землей. Как выглядит самое жуткое место в Париже
Путин посетит молодежный форум «Машук»
В Таиланде салон красоты заклеил женщине глаза суперклеем
«Сколько жен у Кадырова»: о чем спрашивают туристы в Грозном
Спорт
All-in: «Спартак» расквитается с греками в Москве Московский "Спартак" примет на своем поле греческий ПАОК в рамках ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
Hi-Tech
Ракеты будущего встали на вооружение Турции Первая партия уникального оружия готова к использованию.
Авто
АВТОВАЗ показал, какими стали новые «Гранты» Премьерный показ автомобилей широкой публике состоится в конце августа на Московском международном автосалоне
Кино
76-летний Лещенко стал наставником «Голоса» для пенсионеров Певец присоединился к Пелагее, Леониду Агутину и Валерию Меладзе
Недвижимость
Доступной ипотеке в России предрекли скорый конец
Испанцы превратили отдых пенсионерки в катастрофу
История россиянина, который уехал работать в Амстердам
Не надо так: 6 главных ошибок в оформлении маленькой кухни
Леди
7 членов королевских семей, которые одеваются лучше Меган Маркл Мы нашли девушек голубых кровей, у которых жене принца Гарри стоило бы поучиться.
Дети
47-летняя Кудрявцева стала мамой во второй раз Телеведущая родила девочку.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь