Уберите это уродство: парижанам не понравились уличные писсуары с видом на Сену
Власти настаивают, что эти городские
Власти настаивают, что эти городские
Парижане не оценили по достоинству инициативу местных властей установить по всему городу открытые писсуары
Внешне писсуар представляет собой большой ящик для цветов с отверстием спереди, и предполагается, что он экологически чист, поскольку внутри наполнен сеном — для поглощения запаха и переработки в компост для дальнейшего использования в городских парках.
Власти настаивают, что эти городские
Эти открытые, то есть не огражденные стенами, городские
Парижане резко воспротивились этому новшеству и призывают городские власти их убрать. В городе уже готовится соответствующая петиция.
К тому же этот конкретно писсуар хорошо просматривается проплывающими мимо по Сене туристическими прогулочными катерами.
«Совершенно нет никакой необходимости помещать такую непривлекательную и непристойную штуковину на столь известное всеми место, — сказала хозяйка расположенного поблизости венецианского
«Они просто отвратные. Нам сказали, что надо с ними смириться, но это соверешнно неприемлемо. Неужели люди просто не могут себя нормально вести?» — высказался еще один парижанин, 50-летний владелец художественной галереи.
Управляющий района Ариэль Вайль настаивает на необходимости писсуаров:
Если мы ничего не будем делать, то тогда мужчины будут просто писать на улице. Но если это действительно так сильно раздражает людей, то мы найдем для писсуаров другое место.
«Писсуары для мужчин, прекрасно! А что делать нам, женщинам? Лоточки поставить? Сексистские начинания не привлекательны», — написала одна из них в «Твиттере».
«Это женофобский план в действии: мужчины не могут контролировать себя, поэтому все общество должно к этому приспособиться», — так прокомментировала член феминистической организации Femmes Solidaires Гвендолин Куапо.