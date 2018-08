«Раскрыл мутную личность»: Дудь выпустил интервью с Доренко

«В общем, Доренко — это медийный олигарх, а народ страны — лохи. Для него все и вся — разменная монета. Каждый житель России должен посмотреть это интервью. Just to get a sense of perspective», — заключил Денис У. «Юрец, красавчик! Раскатал и раскрыл эту личность мутную. Сначала дизлайк поставил, а потом понял, что канал-то Юры, и поменял на лайк», — пишет Александр М.