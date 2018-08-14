Ученые выяснили, как люди неолита пережили глобальное похолодание

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Восемь тысяч лет назад нашим предкам, жившим в Северном полушарии, пришлось несладко: планета пережила резкое похолодание и череду летних засух. О катаклизме известно по данным анализа окаменелых деревьев того периода и по другим косвенным признакам.

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К тому времени многие человеческие популяции уже освоили земледелие и скотоводство и жили крупными поселениями; отсутствие дождей и холод должны были сильно усложнить и без того нелегкую жизнь обитателей этих поселений, но данных о том, как люди неолита пережили эти трудные годы, до сих пор было очень мало. Опубликованное на этой неделе в Proceedings of the National Academy of Sciences исследование международной группы археологов проливает свет на сложности, с которыми столкнулись жители древнего поселения Чатал-Хююк (совр. Турция).

Люди жили в Чатал-Хююке с 7500 по 5700 гг. до н.э. Они возделывали землю, выращивали пшеницу, ячмень и бобовые, разводили овец, коз и коров. В годы расцвета население Чатал-Хююка насчитывало до десяти тысяч жителей — для неолита это был огромный мегаполис.

8200 лет назад его жители, как и все остальное население Северного полушария, испытали на себе глобальное похолодание — не первое в истории планеты, но самое суровое из тех, что застали люди.

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Оно продолжалось от двух до четырех столетий. Чтобы узнать, как именно сказалось похолодание на жителях Чатал-Хююка, археологи и биохимики решили изучить изотопный состав крошечных частиц животного жира, сохранившихся в порах керамики, которую в изобилии находят в древнем поселении. Похолодание привело к засухам, высушившим траву, и домашний скот в холодные годы должен был стать тощим; стресс, связанный с недоеданием, в свою очередь, должен был оставить след в составе животного жира, рассудили ученые.

Частицы жира извлекли из микроскопических отверстий на стенках глиняной посуды и проанализировали с помощью газовой хроматографии-масс-спектрометрии. Оказалось, что в жире с находок, датированных 6200 г. до н.э., содержится на 9% больше дейтерия, чем в крохах жира с керамики предшествующих периодов. Повышенное содержание дейтерия в тканях растений связывают со снижением количества осадков; вероятно, этот эффект засухи обусловил и более высокое содержание тяжелого изотопа водорода в жировой ткани травоядных животных — в частности, домашнего скота.

Это первое археологическое свидетельство глобального похолодания 6200 лет до н. э., отмечают авторы работы.

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Другие находки из Чатал-Хююка рассказывают историю борьбы за выживания в период глобального похолодания. Кости животных, датированные 6200 годом и последующими столетиями, сохранили множество царапин и сколов, говорящих о том, что в засушливые и холодные годы предки съедали все до последней крошки, скоблили косточки и доставали питательный костный мозг.