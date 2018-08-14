Звезда «Богатые тоже плачут» Вероника Кастро вернулась на экран

Источник: РИА "Новости"

Любимица российских телезрителей Вероника Кастро вернулась на большое телевидение в сериале Netflix «Дом цветов». Мексиканская актриса, широко известная в России по хитам «Богатые тоже плачут» и «Дикая Роза», впервые сотрудничает со стриминговым сервисом, который активно осваивает рынки по всему миру.

«Дом цветов» — третий по счету мексиканский сериал компании на испанском языке, премьера которого на Netflix состоялась 10 августа.

Кастро играет главную роль богатой женщины, владеющей крупным цветочным бизнесом.

Однако внешняя идиллия богатого семейства неожиданно заканчивается, когда внезапно совершает самоубийство давняя любовница мужа героини Кастро. Когда глава клана узнает о ее смерти, он решает привести в дом их общих незаконнорожденных детей, что вносит в размеренную жизнь богачей немало сумбура, интриг и беспорядков.

«Дом цветов» состоит из 13 получасовых серий и снят в жанре «черной» комедии. Очень быстро проект заработал преданную фанбазу среди испаноязычных подписчиков Netflix, и не исключено, что сериал будет продлен на второй сезон.

Для 65-летней Вероники Кастро это всего лишь третье за последние 20 лет появление на телеэкране. Актриса в последние годы мало снимается в сериалах и почти не выходит на театральную сцену.

Ее активная карьера завершилась еще в 1998 году, когда она снялась в мыльной опере «Маленький город, большой ад». После этого Кастро практически не появлялась на публике, за исключением проекта «Большой брат», где была одним из звездных гостей шоу.

«Дом цветов» может стать третьим пиком в карьере артистки.

Кастро начала свою актерскую деятельность в конце 60-х годов с умеренным успехом. Параллельно со съемками в сериалах и мыльных операх она стала записывать музыкальные альбомы. В 1973 году ее дебютная пластинка получила широкое распространения, а три сингла с нее стали большими хитами в Мексике.

Настоящий прорыв в карьере Кастро произошел после хорошо всем известной мыльной оперы «Богатые тоже плачут», которая вышла на экраны в 1979 году.

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Сериал быстро завоевал популярность не только в Латинской Америке, но и в Испании, Италии, Германии и Франции. В СССР «Богатые тоже плачут» стал вторым латиноамериканским сериалом, показанным на центральном телевидении после «Рабыни Изауры». Его премьера состоялась 18 ноября 1991 года. Мыльная опера состояла их 249 получасовых серий и произвела настоящий фурор у отечественного зрителя и революцию в телевизионном жанре. До сих пор в России снимаются сериалы по шаблонам «Богатых».

В 1995 году в Мексике вышел ремейк сериала, а в 2005-м был создана бразильская версия.

Второй пик популярности Кастро пришелся на 1987 год, когда на экраны вышел второй суперхит с ее участием «Дикая Роза». После сериала Кастро записала несколько музыкальных альбомов, песни с которых занимали первые места латиноамериканских чартов и были хорошо узнаваемы в Европе. Она также получила приз за лучшую женскую роль на мексиканской церемонии награждения за заслуги в области телевидения.

В России «Дикая Роза» вышла 31 мая 1994 года и мгновенно стала одним их самых популярных сериалов на ТВ. Телеканал «ОРТ», транслировавший фильм, пригласил на дубляж таких известных артистов, как Наталья Варлей, Владимир Конкин и Ольга Машная.

Кастро часто приезжала в России с гастролями и каждый раз получала самый теплый прием от поклонников. В 2010 году актриса приняла участие в шоу «Минута славы» в качестве члена жюри. Она также вышла на сцену и исполнила заглавную песню из «Богатые тоже плачут».

В последние годы стриминговый гигант Netflix начал активно увеличивать охват аудитории по всему миру. Компания запускает все больше проектов не на английском языке, чтобы представлять больший интерес для зрителей из других стран. Netflix заказывает контент за рубежом и сотрудничает с местными кинематографистами и актерами.