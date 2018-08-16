Блогер 70+ из Подольска: про любовь к Instagram и кастинг в «Орел и решку»
Пенсионерка Галина Спасская рассказал РИАМО, как стала блогером и почему гаджеты полезны для детей.
Пенсионерка Галина Спасская рассказал РИАМО, как стала блогером и почему гаджеты полезны для детей.
Галина Спасская из Подольска прославилась после того, как приняла участие в кастинге на программу «Орел и решка» для бабушек. В ее Instagram несколько тысяч подписчиков и фото из разных стран мира. Она путешествует по Европе и работает психологом в школе, победила диабет и сбросила 30 кг. О том, как разрушить стереотипы о пенсии, за что полюбила Instagram и почему не нужно прятать гаджеты от детей, блогер рассказала РИАМО.
Галина Романовна в Подольске — известная личность. Она — радиожурналист, создатель и руководитель Молодежной ассоциации новых журналистов, а также
В свои 70 плюс, полгода назад, она завела блог в Instagram, где стала выкладывать отчеты из путешествий и оригинальные фото из повседневной жизни. Ее посты, приправленные интересными историческими фактами, выдержками из классики мировой литературы и позитивным взглядом на жизнь, читают уже почти 9 тысяч подписчиков.
Недавно ГэРэ — такое прозвище дали ей ученики — приняла участие в кастинге на роль ведущего нового проекта «Орел и решка. Бабушка» на канале «Пятница». На шоу ищут ведущих исключительно пенсионного возраста.
«Если надо, могу прыгнуть со скалы! Скалы больше двух метров не предлагать! Мне 70+, я прилично пожила и почти ничего не боюсь», — написала Галина Спасская в своей презентации.
По ее словам, в 70 жизнь только начинается, и главное — преодолеть стереотипы и иметь активную жизненную позицию.
Считается, если вышел на пенсию, твое дело — стирать, гладить и печь внукам блины. Это, конечно, правильно, но нельзя забывать о самореализации!
Больше всего Галина обожает путешествовать, часто вместе с подругой, которой скоро 80. «Нас называют 70+, и мы отнюдь не миллионерши! Все поездки нам — “по пенсиям”. Недавно, например, обнаружили горящую путевку в Прагу за 8800 рублей с перелетом и завтраками. Собрались за полтора дня и улетели! Благо визы уже имелись», — рассказывает она.
Поездка в Италию тоже получилась спонтанной — ради билета в оперу.
Всю жизнь я мечтала побывать в «Ла Скала». А когда мне исполнилось 70 лет, дочь купила в подарок билет. Причем стоил он дешевле, чем в Большой театр.
«Стали искать, как добраться до оперы. Лететь прямым рейсом в Милан дорого. В итоге часть пути добирались на самолете, а часть — на автобусе. Заселились в недорогую гостиницу, обошли весь Милан. Мечта сбылась!» — делится Галина Романовна.
Сейчас в планах у
Галина Романовна продолжает работать
«Я веду информационную линейку на школьном сайте и обратила внимание, что ребята туда мало заходят и редко читают. Однажды поинтересовалась у своих подопечных, в каких социальных сетях они обитают. Так пришла идея поработать с ними через Instagram», — рассказывает она.
На инициативу ГэРэ школьники откликнулись быстро. Стали задавать вопросы, советовать темы для постов и фотографировать педагога.
«Мне нравится Instagram за то, что он неофициозный. Можно смеяться, когда тебе смешно, шутить, когда хочется, разыгрывать, стоять на одной ноге и делать ласточку. И при этом отвечать на серьезные вопросы. Это живое общение, но только очень широкое», — отмечает учитель.
Галине Романовне не нравятся селфи, поэтому чаще всего ее фотографируют ученики или внук. Темы для фото у
В Instagram Галина Романовна следует трендам, например, опубликовала пост из серии «10 фактов обо мне — правда или нет».
Еще Галина Романовна обожает водить своих учеников в музеи. Однажды кинула клич: «Идем вместе с ГэРэ в Пушкинский музей!». Откликнулось сразу 20 учеников. Во время прогулки по музею учитель повела ребят на свою любимую египетскую экспозицию.
«Наклонилась к мумии и говорю: «Смотрите, что с нами бывает». А внук меня быстро сфотографировал и подписал: «Встреча одноклассников».
«Моим ученикам — по 12−14 лет. Это пубертаты, самый сумасшедший возраст, который больше всего нуждается в поддержке. Именно в это время рвется пуповина между родителем и ребенком. Дети становятся чуткими, одинокими, восприимчивыми. Они нуждаются в поддержке взрослого, который пытается понять их проблемы», — объясняет психолог.
В этот период можно активно подхлестнуть развитие творческой одаренности.
По словам Галины Романовны, перед учителями
Сегодня многие педагоги говорят о том, что мобильные телефоны и прочие гаджеты мешают детям усваивать информацию. Мол, нужно все отобрать, чтобы на уроках школьники занимались только уроками. Но с этим блогер категорически не согласна.
«Я ведь в Instagram не только дурачусь, но и серьезные вопросы затрагиваю. Например, стараюсь найти такого писателя, которого школьники не читали, задеть их».
«Если хотя быть десяток человек узнает, кто такой Бодлер, моя задача выполнена!» — говорит Галина Романовна.
Ксения Стеценко