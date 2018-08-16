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15:50 (мск), источник: РИАМО

Блогер 70+ из Подольска: про любовь к Instagram и кастинг в «Орел и решку»

Пенсионерка Галина Спасская рассказал РИАМО, как стала блогером и почему гаджеты полезны для детей.

Галина Спасская из Подольска прославилась после того, как приняла участие в кастинге на программу «Орел и решка» для бабушек. В ее Instagram несколько тысяч подписчиков и фото из разных стран мира. Она путешествует по Европе и работает психологом в школе, победила диабет и сбросила 30 кг. О том, как разрушить стереотипы о пенсии, за что полюбила Instagram и почему не нужно прятать гаджеты от детей, блогер рассказала РИАМО.

Блог и горящие туры

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Галина Романовна в Подольске — известная личность. Она — радиожурналист, создатель и руководитель Молодежной ассоциации новых журналистов, а также педагог-психолог лицея № 1 в поселке Львовский.

В свои 70 плюс, полгода назад, она завела блог в Instagram, где стала выкладывать отчеты из путешествий и оригинальные фото из повседневной жизни. Ее посты, приправленные интересными историческими фактами, выдержками из классики мировой литературы и позитивным взглядом на жизнь, читают уже почти 9 тысяч подписчиков.

Недавно ГэРэ — такое прозвище дали ей ученики — приняла участие в кастинге на роль ведущего нового проекта «Орел и решка. Бабушка» на канале «Пятница». На шоу ищут ведущих исключительно пенсионного возраста.

«Если надо, могу прыгнуть со скалы! Скалы больше двух метров не предлагать! Мне 70+, я прилично пожила и почти ничего не боюсь», — написала Галина Спасская в своей презентации.

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По ее словам, в 70 жизнь только начинается, и главное — преодолеть стереотипы и иметь активную жизненную позицию.

Считается, если вышел на пенсию, твое дело — стирать, гладить и печь внукам блины. Это, конечно, правильно, но нельзя забывать о самореализации!
Галина Спасская

Больше всего Галина обожает путешествовать, часто вместе с подругой, которой скоро 80. «Нас называют 70+, и мы отнюдь не миллионерши! Все поездки нам — “по пенсиям”. Недавно, например, обнаружили горящую путевку в Прагу за 8800 рублей с перелетом и завтраками. Собрались за полтора дня и улетели! Благо визы уже имелись», — рассказывает она.

Поездка в Италию тоже получилась спонтанной — ради билета в оперу.

Всю жизнь я мечтала побывать в «Ла Скала». А когда мне исполнилось 70 лет, дочь купила в подарок билет. Причем стоил он дешевле, чем в Большой театр.
Галина Романовна

«Стали искать, как добраться до оперы. Лететь прямым рейсом в Милан дорого. В итоге часть пути добирались на самолете, а часть — на автобусе. Заселились в недорогую гостиницу, обошли весь Милан. Мечта сбылась!» — делится Галина Романовна.

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Сейчас в планах у бабушки-блогера — посетить Калининград. Лететь хочет «Победой», которая предлагает прямые рейсы в ноябре за 999 рублей. «Как тут не посетить город, где воевал и был ранен мой отец?», — говорит она.

Про лайки и нелюбовь к селфи

Галина Романовна продолжает работать педагогом-психологом в школе. Ее любимая тема — развитие одаренной личности. За 25 лет она воспитала сотни талантливых детей, которые сегодня востребованы в самых разных сферах.

Кстати, блог в Instagram она завела, чтобы было проще достучаться до школьников. Сейчас ее посты собирают сотни лайков.
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«Я веду информационную линейку на школьном сайте и обратила внимание, что ребята туда мало заходят и редко читают. Однажды поинтересовалась у своих подопечных, в каких социальных сетях они обитают. Так пришла идея поработать с ними через Instagram», — рассказывает она.

На инициативу ГэРэ школьники откликнулись быстро. Стали задавать вопросы, советовать темы для постов и фотографировать педагога.

«Мне нравится Instagram за то, что он неофициозный. Можно смеяться, когда тебе смешно, шутить, когда хочется, разыгрывать, стоять на одной ноге и делать ласточку. И при этом отвечать на серьезные вопросы. Это живое общение, но только очень широкое», — отмечает учитель.

Галине Романовне не нравятся селфи, поэтому чаще всего ее фотографируют ученики или внук. Темы для фото у бабушки-блогера всегда яркие и неординарные: ГэРэ в спортзале, читает в валенках книгу, строит с внуком башню из конструктора, упражняется с гантелями на снегу, позирует с шашлыками, гитарой, воздушными шариками и винтовкой.

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В Instagram Галина Романовна следует трендам, например, опубликовала пост из серии «10 фактов обо мне — правда или нет».

Еще Галина Романовна обожает водить своих учеников в музеи. Однажды кинула клич: «Идем вместе с ГэРэ в Пушкинский музей!». Откликнулось сразу 20 учеников. Во время прогулки по музею учитель повела ребят на свою любимую египетскую экспозицию.

«Наклонилась к мумии и говорю: «Смотрите, что с нами бывает». А внук меня быстро сфотографировал и подписал: «Встреча одноклассников».

Про пользу гаджетов

«Моим ученикам — по 12−14 лет. Это пубертаты, самый сумасшедший возраст, который больше всего нуждается в поддержке. Именно в это время рвется пуповина между родителем и ребенком. Дети становятся чуткими, одинокими, восприимчивыми. Они нуждаются в поддержке взрослого, который пытается понять их проблемы», — объясняет психолог.

В этот период можно активно подхлестнуть развитие творческой одаренности.
Галина Спасская

По словам Галины Романовны, перед учителями по-прежнему стоит задача передать детям опыт, накопленный поколениями, но механизмы передачи опыта изменились, и благодаря Интернету информацию можно найти моментально.

Сегодня многие педагоги говорят о том, что мобильные телефоны и прочие гаджеты мешают детям усваивать информацию. Мол, нужно все отобрать, чтобы на уроках школьники занимались только уроками. Но с этим блогер категорически не согласна.

«Я ведь в Instagram не только дурачусь, но и серьезные вопросы затрагиваю. Например, стараюсь найти такого писателя, которого школьники не читали, задеть их».

«Если хотя быть десяток человек узнает, кто такой Бодлер, моя задача выполнена!» — говорит Галина Романовна.

По ее словам, сегодня другой мир, иная подача информации. Нужно жить в этом информационном мире, соответствовать своему веку и вовремя перестраиваться, чтобы давать детям то, в чем они нуждаются.

Ксения Стеценко

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