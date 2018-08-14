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19:35 (мск), источник: Новости Mail.Ru

В новгородском лагере детям запретили слушать Киркорова, Бузову и рэп

Руководство составило «черные списки» музыкальных исполнителей.

Источник: РИА "Новости"

В Сети появилась фотография, сделанная в детском спортивном лагере «Олимпиец» в Новгородской области. На снимке изображен «черный список» музыкальных исполнителей, а также песен, которые нельзя включать на дискотеках.

Под запрет попали Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Монеточка, а также еще несколько российских и зарубежных рэперов.

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Кроме того, были опубликованы и слова, из-за которых некоторые песни также невозможно будет услышать на танцах в детском лагере. Помимо явных «курим», «пьяный», «дуть» и «умалишенный», в «черный список» попали и вполне безобидные на первый взгляд слова вроде «бери», «давай», «рэп» и «играть».

Детям из «Олимпийца» также не удастся потанцевать еще под несколько типов треков: «слишком медленные для быстрых танцев», заказанные «слишком много раз» или «с нарушением правильности написания».

Руководитель лагеря Лариса Судиловская объяснила журналистам, что все это делается «для гармоничного развития детей».

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