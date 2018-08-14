В новгородском лагере детям запретили слушать Киркорова, Бузову и рэп
Руководство составило «черные списки» музыкальных исполнителей.
Руководство составило «черные списки» музыкальных исполнителей.
В Сети появилась фотография, сделанная в детском спортивном лагере «Олимпиец» в Новгородской области. На снимке изображен «черный список» музыкальных исполнителей, а также песен, которые нельзя включать на дискотеках.
Под запрет попали Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Монеточка, а также еще несколько российских и зарубежных рэперов.
Кроме того, были опубликованы и слова,
Детям из «Олимпийца» также не удастся потанцевать еще под несколько типов треков: «слишком медленные для быстрых танцев», заказанные «слишком много раз» или «с нарушением правильности написания».
Руководитель лагеря Лариса Судиловская объяснила журналистам, что все это делается «для гармоничного развития детей».