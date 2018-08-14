Маленькая девочка тайком накупила игрушек на сотни долларов

Мать позволила шестилетней Кейтлин (Caitlin) купить в интернет-магазине Amazon подарок на день рождения — куклу Барби. Пока девочка ждала доставку, ее оставили одну перед компьютером. Она воспользовалась моментом и добавила в заказ еще несколько покупок.

Женщина узнала об этом только на следующий день, когда к дому подъехал фургон Amazon, и водитель стал выгружать многочисленные покупки. Как выяснилось, Кейтлин заказала игрушки, компьютерные и настольные игры на 350 долларов. Список покупок занимал три страницы.

После этого девочку наказали. Ей на месяц запретили пользоваться интернетом, а все купленные тайком игрушки вернули в магазин. Осталась только Барби, которую она купила с разрешения матери.