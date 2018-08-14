Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ротшильд предсказал конец существующего мира
В Италии вместе с автомобилями рухнул мост (фото)
11-летний сын Певцова и Дроздовой растет копией мамы
Пара пыталась заняться сексом в метро на глазах у пассажиров
Пэрис Джексон закрутила роман с музыкантом
Медведев прокомментировал новые санкции США Резкий скачок курса доллара связывают с сообщениями о новых санкциях США против России
Раймонд Паулс отреагировал на скандал с Вайкуле
Медведева сравнила Россию и Канаду: в чём разница
81-летняя Немоляева с сыном и Табаков-мл. снимаются вместе
Акиньшина удивила подписчиков «беременным» фото со съемок
СМИ опубликовали снимки потерявшей рассудок Тереховой
СМИ поведали, как живет секс-символ 90-х Ветлицкая
69-летняя Пугачева произвела фурор на дне рождения Проскуряковой
Сергей Шнуров сменил имидж
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
Свежеуложенный асфальт воруют ведрами (видео)
Доступной ипотеке в России предрекли скорый конец
Испанцы превратили отдых пенсионерки в катастрофу
Фоторепортажи
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
19:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Маленькая девочка тайком накупила игрушек на сотни долларов

Девочка из американского штата Юта без спроса потратила сотни долларов на покупку игрушек в интернете. Об этом сообщает издание Buzzfeed News.

Мать позволила шестилетней Кейтлин (Caitlin) купить в интернет-магазине Amazon подарок на день рождения — куклу Барби. Пока девочка ждала доставку, ее оставили одну перед компьютером. Она воспользовалась моментом и добавила в заказ еще несколько покупок.

Женщина узнала об этом только на следующий день, когда к дому подъехал фургон Amazon, и водитель стал выгружать многочисленные покупки. Как выяснилось, Кейтлин заказала игрушки, компьютерные и настольные игры на 350 долларов. Список покупок занимал три страницы.

После этого девочку наказали. Ей на месяц запретили пользоваться интернетом, а все купленные тайком игрушки вернули в магазин. Осталась только Барби, которую она купила с разрешения матери.

В 2016 году сообщалось, что 17-летний канадец тайком от родителей потратил на микротранзакции в футбольном симуляторе FIFA почти 9 тысяч долларов.

 Лайма Вайкуле о россиянах: Не представляла, что люди такие звери
Одна из сестер-убийц раскаялась
Власти назвали вероятные причины обрушения моста в Генуе
Чем для России обернется заморозка США расчетов в долларах
США пугает поведение российского спутника-инспектора
Ученые: следующая пятилетка будет рекордно жаркой
Лукашенко отправил проштрафившегося министра работать на завод
В Таиланде салон красоты заклеил женщине глаза суперклеем
Спорт
Семак строит суперклуб по заветам Спаллетти Не обращайте внимание на игру: «Зенит» рискует вновь стать сильнейшим в России
Hi-Tech
Ракеты будущего встали на вооружение Турции Первая партия уникального оружия готова к использованию.
Авто
АВТОВАЗ показал, какими стали новые «Гранты» Премьерный показ автомобилей широкой публике состоится в конце августа на Московском международном автосалоне
Кино
76-летний Лещенко стал наставником «Голоса» для пенсионеров Певец присоединился к Пелагее, Леониду Агутину и Валерию Меладзе
Недвижимость
Доступной ипотеке в России предрекли скорый конец
Испанцы превратили отдых пенсионерки в катастрофу
Не надо так: 6 главных ошибок в оформлении маленькой кухни
Ноги, ёж и готическая сантехника: убойный ландшафтный дизайн от народа
Леди
7 членов королевских семей, которые одеваются лучше Меган Маркл Мы нашли девушек голубых кровей, у которых жене принца Гарри стоило бы поучиться.
Дети
47-летняя Кудрявцева стала мамой во второй раз Телеведущая родила девочку.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь