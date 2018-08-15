В Германии нашли редкого черного стрижа-альбиноса
БЕРЛИН, 14 августа. /ТАСС/. Немецкие зоозащитники обнаружили в Баварии редкую
БЕРЛИН, 14 августа. /ТАСС/. Немецкие зоозащитники обнаружили в Баварии редкую
«Стриж-альбинос с красными глазами — абсолютная редкость», — заявил представитель организации Клаус Бойерляйн. Птенец был найден во время проверки гнезд колонии, обитающей неподалеку от Нюрнберга. По словам Бойерляйна, это первый альбинос с момента заселения территории этими перелетными птицами 34 года назад.
Особенно редко встречаются абсолютно белые особи. По сведениям экспертов, их шансы на выживание оценить сложно. «Белое оперение нижней части тела птицы маскирует ее. В случае с летающими хищниками светлая окраска сверху имеет как раз противоположный эффект», — объяснил Бойерляйн.
Кроме того,
Как отмечают специалисты, альбинизм — наследственное заболевание, при котором кожа не способна вырабатывать меланин. Это вещество, ответственное за пигментацию кожи и волос людей, шерсти животных, перьев птиц, чешуи рыб и кутикулы насекомых.
В Баварии это первый подобный случай. В прошлые годы два