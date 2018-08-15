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11:30 (мск), источник: ТАСС

В Германии нашли редкого черного стрижа-альбиноса

БЕРЛИН, 14 августа. /ТАСС/. Немецкие зоозащитники обнаружили в Баварии редкую особь-альбиноса черного стрижа. Об этом сообщается на сайте Земельного союза охраны птиц.

«Стриж-альбинос с красными глазами — абсолютная редкость», — заявил представитель организации Клаус Бойерляйн. Птенец был найден во время проверки гнезд колонии, обитающей неподалеку от Нюрнберга. По словам Бойерляйна, это первый альбинос с момента заселения территории этими перелетными птицами 34 года назад.

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Особенно редко встречаются абсолютно белые особи. По сведениям экспертов, их шансы на выживание оценить сложно. «Белое оперение нижней части тела птицы маскирует ее. В случае с летающими хищниками светлая окраска сверху имеет как раз противоположный эффект», — объяснил Бойерляйн.

Кроме того, стриж-альбинос по окраске выбивается из стаи, состоящей из птиц исключительно черного цвета.

Красные глаза, в свою очередь, более чувствительны к солнечному свету. Это снижает остроту зрения, что уменьшает шансы на успешную охоту на насекомых.

Как отмечают специалисты, альбинизм — наследственное заболевание, при котором кожа не способна вырабатывать меланин. Это вещество, ответственное за пигментацию кожи и волос людей, шерсти животных, перьев птиц, чешуи рыб и кутикулы насекомых.

В Баварии это первый подобный случай. В прошлые годы два стрижа-альбиноса были обнаружены в федеральных землях Гессен и Шлезвиг-Гольштейн. Черные стрижи достигают в длину 18 см, а размах их крыльев — 40 см. Птицы обитают в Центральной Европе и Средней Азии, а зимуют в Африке и на юге Индии.

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