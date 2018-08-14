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14 августа, источник: Известия

Скончался Эдуард Успенский

В Москве на 81-м году жизни скончался писатель Эдуард Успенский, сообщает телеканал РЕН ТВ. По данным телеканала, Успенский умер вечером 14 августа.

Источник: РИА "Новости"

Советский и российский писатель родился в подмосковном Егорьевске 22 декабря 1937 года. В 1961 году окончил Московский авиационный институт. Первые стихи для детей начал печатать в «Литературной газете».

Он известен как автор детских книжек «Крокодил Гена и его друзья», «Вниз по волшебной реке». Невероятно популярными стали его пьесы «Чебурашка и его друзья» и «Отпуск крокодила Гены».

В 1980-х и 1990-х годах вышли очередные книжные детские хиты Успенского «Каникулы в Простоквашино», «Дядя Федор, пес и кот», «Колобок идет по следу».

Произведения писателя переведены более чем на 25 языков.

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