Скончался Эдуард Успенский

Советский и российский писатель родился в подмосковном Егорьевске 22 декабря 1937 года. В 1961 году окончил Московский авиационный институт. Первые стихи для детей начал печатать в «Литературной газете».

Он известен как автор детских книжек «Крокодил Гена и его друзья», «Вниз по волшебной реке». Невероятно популярными стали его пьесы «Чебурашка и его друзья» и «Отпуск крокодила Гены».