Скончался Эдуард Успенский
В Москве на 81-м году жизни скончался писатель Эдуард Успенский, сообщает телеканал РЕН ТВ. По данным телеканала, Успенский умер вечером 14 августа.
В Москве на 81-м году жизни скончался писатель Эдуард Успенский, сообщает телеканал РЕН ТВ. По данным телеканала, Успенский умер вечером 14 августа.
Советский и российский писатель родился в подмосковном Егорьевске 22 декабря 1937 года. В 1961 году окончил Московский авиационный институт. Первые стихи для детей начал печатать в «Литературной газете».
В 1980-х и 1990-х годах вышли очередные книжные детские хиты Успенского «Каникулы в Простоквашино», «Дядя Федор, пес и кот», «Колобок идет по следу».
Произведения писателя переведены более чем на 25 языков.