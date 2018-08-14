Биография Эдуарда Успенского

14 августа стало известно о смерти Эдуарда Успенского.

Писатель родился 22 декабря 1937 года в Егорьевске (Московская область) в семье Николая Михайловича Успенского (1903−1947) и Натальи Алексеевны Дзюровой (1907−1982). Отец работал в аппарате ЦК ВКП (б), мать была инженером-машиностроителем.

В 1955 году Успенский поступил в Московский авиационный институт. В студенческие годы начал заниматься литературным творчеством, размещал стихи и фельетоны в институтской стенгазете. С 1960 года печатал их в эстрадных сборниках, газете «Неделя» и журнале «Крокодил».

В 1961 году окончил МАИ по специальности «инженер», после чего три с половиной года работал на Втором московском приборостроительном заводе. В марте 1965 года вместе с Феликсом Камовым возглавил авторскую группу студенческого эстрадно-сатирического театра МАИ «Телевизор». В следующем году в московском издательстве «Искусство» вышел сборник юмористических рассказов для эстрады «Четверо под одной обложкой». Его авторами были Эдуард Успенский, Феликс Камов, Аркадий Арканов и Григорий Горин.

С середины 1960-х годов писал для детей. В 1965 году издательство «Детская литература» выпустило первую книгу Эдуарда Успенского — сборник стихотворений «Смешной слоненок».

Читайте также Скончался Эдуард Успенский

В 1966 году вышла сказочная повесть «Крокодил Гена и его друзья». Ее основные персонажи, Крокодил Гена и Чебурашка, получили широкую известность — сначала в СССР, а впоследствии — за рубежом.

По сценариям Успенского режиссер-мультипликатор Роман Качанов поставил кукольные мультипликационные фильмы «Крокодил Гена» (1969), «Чебурашка» (1971), «Шапокляк» (1974), «Чебурашка идет в школу» (1983). Вместе с Качановым Успенский написал пьесы «Чебурашка и его друзья» (1970) и «Отпуск крокодила Гены» (1974). В 2000-х годах анимационные фильмы о Чебурашке сняли в Японии. Начиная с XXVIII летних Олимпийских игр 2004 года (Афины, Греция) Чебурашка неоднократно становился талисманом олимпийской сборной России.

В 1974 году Эдуард Успенский выпустил повесть-сказку «Дядя Федор, пес и кот». По ее мотивам режиссер Владимир Попов снял мультипликационные фильмы «Трое из Простоквашино» (1978), «Каникулы в Простоквашино» (1980) и «Зима в Простоквашино» (1984), которые получили широкую популярность у зрителей.

Писатель также выпустил сказочные повести «Вниз по волшебной реке» (1972), «Гарантийные человечки» (1975), «Школа клоунов» (1983), «Колобок идет по следу» (1987), «25 профессий Маши Филипенко» (1988), «Меховой интернат» (1989) и др.

Успенский — автор стихотворных сборников «Удивительное дело» (1968), «Воздушные шары» (1971), «Все в порядке» (1976), «Дама из Амстердама» (2015) и др.

В 1991 году выпустил «занимательный учебник» по радиотехнике «Лекции профессора Чайникова», в 1999 году — исторический роман «Лжедмитрий Второй, настоящий». Среди новых произведений автора — сказочные повести «История про Гевейчика, гуттаперчевого человечка» (2011), «Гарантийные человечки возвращаются» (2011), «Принц из Киндер-яйца» (2014), «Про Огуречика и Помидорика» (2015) и др.

Сочинения Успенского переведены на 25 языков. По сценариям и произведениям писателя сняты 60 мультипликационных фильмов.

Среди наиболее известных: «Антошка» (1969, в сборнике «Веселая карусель», режиссер Леонид Носырев), «Рыжий, рыжий, конопатый» (1971, в сборнике «Веселая карусель», Леонид Носырев), «Ивашка из Дворца пионеров» (1981, Геннадий Сокольский), «Про Сидорова Вову» (1985, Эдуард Назаров), «Следствие ведут Колобки» (1986−1987, Игорь Ковалев и Александр Татарский), «Три типа и скрипач» (1993, Натан Лернер) и др.

Спектакли по сочинениям Эдуарда Успенского входят в репертуар ряда российских театров. По его произведениям сняты фильмы для детей: «Там, на неведомых дорожках…» (1982, режиссер Михаил Юзовский) и «Год хорошего ребенка» (1991, Борис Конунов).

В 1970 году Успенский был автором и сценаристом первых выпусков познавательной программы для младших школьников «Радионяня» (Всесоюзное радио), в 1975 году — детской образовательной телепередачи «АБВГДейка» (Первая программа Центрального телевидения). В 1986 году являлся одним из членов жюри возрожденной телепрограммы «Клуб веселых и находчивых».

В 1990-е годы вел на «Радио России» музыкальную передачу «В нашу гавань заходили корабли», в 1999—2011 годах — одноименную телепрограмму (выходила на каналах НТВ, ТВ-6, ТВС, «Пятом канале»). Председатель жюри литературной премии им. Корнея Чуковского.

В 2007 году состоял в высшем совете политической партии «Гражданская сила». Член Союза писателей Москвы. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1997). Лауреат премии правительства РФ в области культуры (2010, за книгу «Истории про девочку со странным именем»).

Отмечен литературной премией им. Корнея Чуковского в номинации «За выдающиеся творческие достижения в отечественной детской литературе» (2010), премией им. Льва Копелева «За свободу и права человека» (2015), премией «Венец» Союза писателей Москвы (2016).

Был трижды женат. Первая супруга — Римма, выпускница МАИ; вторая — Елена, сотрудница телевидения; третья — телеведущая Элеонора Филина. От первого брака — дочь Татьяна (род. 1968), от второго — дочери-двойняшки Ирина и Светлана (род. 1991). После развода с третьей женой воссоединился со второй супругой.