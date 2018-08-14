Биография Эдуарда Успенского
14 августа стало известно о смерти Эдуарда Успенского. Писатель умер в возрасте 80 лет.
14 августа стало известно о смерти Эдуарда Успенского. Писатель умер в возрасте 80 лет.
14 августа стало известно о смерти Эдуарда Успенского.
В 1955 году Успенский поступил в Московский авиационный институт. В студенческие годы начал заниматься литературным творчеством, размещал стихи и фельетоны в институтской стенгазете. С 1960 года печатал их в эстрадных сборниках, газете «Неделя» и журнале «Крокодил».
В 1961 году окончил МАИ по специальности «инженер», после чего три с половиной года работал на Втором московском приборостроительном заводе. В марте 1965 года вместе с Феликсом Камовым возглавил авторскую группу студенческого
В 1966 году вышла сказочная повесть «Крокодил Гена и его друзья». Ее основные персонажи, Крокодил Гена и Чебурашка, получили широкую известность — сначала в СССР, а впоследствии — за рубежом.
По сценариям Успенского
Писатель также выпустил сказочные повести «Вниз по волшебной реке» (1972), «Гарантийные человечки» (1975), «Школа клоунов» (1983), «Колобок идет по следу» (1987), «25 профессий Маши Филипенко» (1988), «Меховой интернат» (1989) и др.
Успенский — автор стихотворных сборников «Удивительное дело» (1968), «Воздушные шары» (1971), «Все в порядке» (1976), «Дама из Амстердама» (2015) и др.
В 1991 году выпустил «занимательный учебник» по радиотехнике «Лекции профессора Чайникова», в 1999 году — исторический роман «Лжедмитрий Второй, настоящий». Среди новых произведений автора — сказочные повести «История про Гевейчика, гуттаперчевого человечка» (2011), «Гарантийные человечки возвращаются» (2011), «Принц из Киндер-яйца» (2014), «Про Огуречика и Помидорика» (2015) и др.
Среди наиболее известных: «Антошка» (1969, в сборнике «Веселая карусель», режиссер Леонид Носырев), «Рыжий, рыжий, конопатый» (1971, в сборнике «Веселая карусель», Леонид Носырев), «Ивашка из Дворца пионеров» (1981, Геннадий Сокольский), «Про Сидорова Вову» (1985, Эдуард Назаров), «Следствие ведут Колобки» (1986−1987, Игорь Ковалев и Александр Татарский), «Три типа и скрипач» (1993, Натан Лернер) и др.
Спектакли по сочинениям Эдуарда Успенского входят в репертуар ряда российских театров. По его произведениям сняты фильмы для детей: «Там, на неведомых дорожках…» (1982, режиссер Михаил Юзовский) и «Год хорошего ребенка» (1991, Борис Конунов).
В 1970 году Успенский был автором и сценаристом первых выпусков познавательной программы для младших школьников «Радионяня» (Всесоюзное радио), в 1975 году — детской образовательной телепередачи «АБВГДейка» (Первая программа Центрального телевидения). В 1986 году являлся одним из членов жюри возрожденной телепрограммы «Клуб веселых и находчивых».
В 1990-е годы вел на «Радио России» музыкальную передачу «В нашу гавань заходили корабли», в 1999—2011 годах — одноименную телепрограмму (выходила на каналах НТВ, ТВ-6, ТВС, «Пятом канале»). Председатель жюри литературной премии им. Корнея Чуковского.
В 2007 году состоял в высшем совете политической партии «Гражданская сила». Член Союза писателей Москвы. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1997). Лауреат премии правительства РФ в области культуры (2010, за книгу «Истории про девочку со странным именем»).
Был трижды женат. Первая супруга — Римма, выпускница МАИ; вторая — Елена, сотрудница телевидения; третья — телеведущая Элеонора Филина. От первого брака — дочь Татьяна (род. 1968), от второго —
Жизни и творчеству литератора посвящены книга Ханну Мякеля «Эдик. Путешествие в мир детского писателя Эдуарда Успенского» (2008) и документальный фильм из цикла «Живые легенды» (2011, режиссер Сергей Краус).