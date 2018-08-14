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23:42 (мск), источник: ТАСС

Умер Эдуард Успенский

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/ — Писатель скончался в возрасте 80 лет.

Писатель Эдуард Успенский, известный по книгам «Дядя Федор, пес и кот» и «Крокодил Гена и его друзья», скончался в Москве в возрасте 80 лет. Об этом ТАСС сообщила во вторник дочь писателя Ирина.

«К сожалению, Эдуард Николаевич скончался. Увы», — сказала собеседница агентства.

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Биография Эдуарда Успенского

Ранее сообщалось, что у писателя было обнаружено злокачественное новообразование. В четверг, 9 августа, источник в медицинских кругах Москвы рассказал ТАСС, что Успенский потерял сознание у себя дома, ему потребовалась неотложная помощь.

По сценариям и произведениям писателя сняты 60 мультипликационных фильмов. Среди наиболее известных: «Антошка» (1969, в сборнике «Веселая карусель», режиссер Леонид Носырев), «Рыжий, рыжий, конопатый» (1971, в сборнике «Веселая карусель», Леонид Носырев), «Ивашка из Дворца пионеров» (1981, Геннадий Сокольский), «Про Сидорова Вову» (1985, Эдуард Назаров), «Следствие ведут Колобки» (1986−1987, Игорь Ковалев и Александр Татарский), «Три типа и скрипач» (1993, Натан Лернер) и другие.

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