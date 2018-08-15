На что хватит денег самого богатого человека в мире Джеффа Безоса?
Глава и основатель компании Amazon Джефф Безос стал богатейшим человеком в современной истории.
Глава и основатель компании Amazon Джефф Безос стал богатейшим человеком в современной истории.
В 2018 году он увеличил свой капитал на 52 миллиарда долларов. Второе место занимает основатель Microsoft Билл Гейтс, состояние которого почти на 55 миллиардов меньше, за ним следует инвестор Уоррен Баффетт с 83 миллиардами.
АиФ.ru подсчитал, чему равно состояние Безоса. Оказалось, что на его деньги можно несколько дней обеспечивать США, провести несколько Олимпиад и чемпионатов мира, построить десятки Крымских мостов, купить сотни больших островов.
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