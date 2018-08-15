Открытия российской археологии, изменившие ход истории
Сегодня, 15 августа, археологи России, Белоруссии, Казахстана и Украины отмечают свой профессиональный праздник.
Сегодня, 15 августа, археологи России, Белоруссии, Казахстана и Украины отмечают свой профессиональный праздник.
ИА REGNUM вспоминает крупные открытия российской археологии, которые помогли лучше узнать историю страны и человечества.
В 1993 году новосибирские археологи нашли на плато Укок в Горном Алтае захоронение женщины, датируемое
В 2010 году в Денисовой пещере, расположенной в долине реки Ануй на Алтае, археологи обнаружили останки «денисовского человека». В пещере нашли кость последней фаланги детского пальца руки, три больших коренных зуба, принадлежавших молодому мужчине, и фалангу пальца ноги. Исследователи провели анализ ДНК и выяснили, что остаткам более 40 тыс. лет. Более того, «денисовский человек» оказался вымершим типом человека, чей геном значительно отличается от нашего. Эволюционное расхождение такого человека и неандертальца произошло около 640 тыс. лет назад. Позже эти люди вымерли или частично смешались с Homo sapiens.
В районе киргизского озера
День археолога не является официальным праздником и не приурочен к