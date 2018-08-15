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03:23 (мск), источник: ТАСС

Памятник Эдуарду Успенскому может появиться в Москве

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/ — Писатель скончался вечером 14 августа.

Памятник писателю Эдуарду Успенскому, скончавшемуся во вторник вечером в возрасте 80 лет, может появиться в Москве.

Об этом сообщил ТАСС в среду председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Да, конечно памятник Успенскому может появиться в Москве, он достоин этого. Если поступит такое предложение, профильная комиссия конечно рассмотрит такое предложение.
Евгений Герасимов
председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям

Ранее сообщалось, что у писателя было обнаружено злокачественное новообразование. 9 августа источник в медицинских кругах Москвы рассказал ТАСС, что Успенский потерял сознание у себя дома, ему потребовалась неотложная помощь.

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