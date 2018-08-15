Памятник Эдуарду Успенскому может появиться в Москве

Да, конечно памятник Успенскому может появиться в Москве, он достоин этого. Если поступит такое предложение, профильная комиссия конечно рассмотрит такое предложение.

Евгений Герасимов председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям