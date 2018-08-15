Памятник Эдуарду Успенскому может появиться в Москве
МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/ — Писатель скончался вечером 14 августа.
МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/ — Писатель скончался вечером 14 августа.
Памятник писателю Эдуарду Успенскому, скончавшемуся во вторник вечером в возрасте 80 лет, может появиться в Москве.
Об этом сообщил ТАСС в среду председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
Да, конечно памятник Успенскому может появиться в Москве, он достоин этого. Если поступит такое предложение, профильная комиссия конечно рассмотрит такое предложение.
Ранее сообщалось, что у писателя было обнаружено злокачественное новообразование. 9 августа источник в медицинских кругах Москвы рассказал ТАСС, что Успенский потерял сознание у себя дома, ему потребовалась неотложная помощь.
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