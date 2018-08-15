«Тексты Успенского вошли в культурный код россиян»
МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/ — Соболезнования и воспоминания о писателе Эдуарде Успенском.
МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/ — Соболезнования и воспоминания о писателе Эдуарде Успенском.
Герои и произведения писателя Эдуарда Успенского, скончавшегося в возрасте 80 лет, вошли в культурный код нескольких поколений россиян. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявил директор «Центра поддержки отечественной словесности», генеральный директор премии «Большая книга» Георгий Урушадзе.
Тексты Эдуарда Николаевича и его герои вошли в наш культурный код. Только выдающихся деятелей искусства называют «живой классик». Жалко, что теперь от эпитета останется просто «классик».
По его словам, Успенский был любимым писателем детей, родившихся в 1970—1990-х годах. «Не каждому удается “царить” в литературе, тем более в детской, так долго и продолжать активно работать, вставать на защиту авторских прав», — добавил он, отметив, что писатель всегда «общался
«Успенский был фигурой мировой величины с очень разнообразным, веселым и дерзким талантом, — сказал собеседник агентства. — Он подарил человечеству Чебурашку с Крокодилом Геной, Матроскина, братьев Пилотов, Веру и Анфису, Собаку, а может быть, корову, и еще очень многих бессмертных героев. Он умел писать для детей как для взрослых, только лучше».
Идиатуллин отметил, что Успенский невероятно много сделал для читателей, для отечественной культуры и для российских детских писателей, которых «опекал, натаскивал, учил жить и прикрывал». «Сегодня все мы — и писатели, и читатели, просто люди, выросшие на неправильных бутербродах и песенке про одну простую сказку немножко осиротели», — добавил он.