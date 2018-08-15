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03:05 (мск), источник: ТАСС

«Тексты Успенского вошли в культурный код россиян»

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/ — Соболезнования и воспоминания о писателе Эдуарде Успенском.

Герои и произведения писателя Эдуарда Успенского, скончавшегося в возрасте 80 лет, вошли в культурный код нескольких поколений россиян. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявил директор «Центра поддержки отечественной словесности», генеральный директор премии «Большая книга» Георгий Урушадзе.

Тексты Эдуарда Николаевича и его герои вошли в наш культурный код. Только выдающихся деятелей искусства называют «живой классик». Жалко, что теперь от эпитета останется просто «классик».
Георгий Урушадзе
директор «Центра поддержки отечественной словесности», генеральный директор премии «Большая книга»

По его словам, Успенский был любимым писателем детей, родившихся в 1970—1990-х годах. «Не каждому удается “царить” в литературе, тем более в детской, так долго и продолжать активно работать, вставать на защиту авторских прав», — добавил он, отметив, что писатель всегда «общался по-простому — и со взрослыми, и с детьми».

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В свою очередь член экспертного совета Всероссийского конкурса на лучшее произведение для детей и подростков «Книгуру» Шамиль Идиатуллин назвал Успенского фигурой мировой величины, с уходом которого и читатели, и писатели осиротели.

«Успенский был фигурой мировой величины с очень разнообразным, веселым и дерзким талантом, — сказал собеседник агентства. — Он подарил человечеству Чебурашку с Крокодилом Геной, Матроскина, братьев Пилотов, Веру и Анфису, Собаку, а может быть, корову, и еще очень многих бессмертных героев. Он умел писать для детей как для взрослых, только лучше».

Идиатуллин отметил, что Успенский невероятно много сделал для читателей, для отечественной культуры и для российских детских писателей, которых «опекал, натаскивал, учил жить и прикрывал». «Сегодня все мы — и писатели, и читатели, просто люди, выросшие на неправильных бутербродах и песенке про одну простую сказку немножко осиротели», — добавил он.

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