Пробные ЕГЭ по информатике на компьютере начнутся в 2019 году
Москва. 15 августа. INTERFAX.RU — Ожидается, что новая форма экзамена будет внедрена в 2022 году.
Москва. 15 августа. INTERFAX.RU — Ожидается, что новая форма экзамена будет внедрена в 2022 году.
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) планирует со следующего года проводить единый государственный экзамен (ЕГЭ) по информатике в виде компьютерного тестирования, это будут пробные экзамены, пишет газета «Известия».
О том, что российские школьники будут сдавать ЕГЭ по информатике на компьютере, сообщили изданию в Рособрнадзоре.
Новая форма экзамена будет проходить «широкое
В настоящее время ЕГЭ по информатике, как и по другим предметам, сдается письменно на бланке.
Газета также напоминает, что в 2018 году количество участников ЕГЭ по информатике увеличилось на четверть по сравнению с 2017 годом. В этом году экзамен сдали 67 тыс. учеников; более 13% участников ЕГЭ по информатике показали результаты в диапазоне 81−100 баллов.