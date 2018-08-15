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04:37 (мск), источник: Интерфакс

Пробные ЕГЭ по информатике на компьютере начнутся в 2019 году

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU — Ожидается, что новая форма экзамена будет внедрена в 2022 году.

Источник: Reuters

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) планирует со следующего года проводить единый государственный экзамен (ЕГЭ) по информатике в виде компьютерного тестирования, это будут пробные экзамены, пишет газета «Известия».

О том, что российские школьники будут сдавать ЕГЭ по информатике на компьютере, сообщили изданию в Рособрнадзоре.

«В службе уже готовят технологические решения для проведения экзамена в новой форме. С 2019 года начнется тестирование. Проекты моделей заданий находятся в стадии разработки», — отмечается в публикации.
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Новая форма экзамена будет проходить «широкое общественно-профессиональное обсуждение» и апробацию, пишет газета. Модель может быть предложена для использования в системе ЕГЭ после того, как появится уверенность в наличии инфраструктуры, обеспечивающей равные условия участникам ЕГЭ во всех регионах. Ожидается, что новая форма экзамена будет внедрена в 2022 году, сообщили изданию в Рособрнадзоре.

В настоящее время ЕГЭ по информатике, как и по другим предметам, сдается письменно на бланке.

Газета также напоминает, что в 2018 году количество участников ЕГЭ по информатике увеличилось на четверть по сравнению с 2017 годом. В этом году экзамен сдали 67 тыс. учеников; более 13% участников ЕГЭ по информатике показали результаты в диапазоне 81−100 баллов.

Опрошенные изданием эксперты ожидают, что в дальнейшем на компьютере будут сдавать ЕГЭ и по другим предметам, пишут «Известия».
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