Сталевар из Армении рассказал о своем трюке с расплавленным металлом

Ранее в интернете широко разошлось видео, на котором сталевар голыми руками прикасается к расплавленному жидкому металлу, не получая после этого ожогов и повреждений. Ролик набрал почти полтора миллиона просмотров.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/exLfmKPLte8?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сам Мгдсян, которого в американских соцсетях назвали «бессмертный русский», признался, что не ожидал такой популярности и тем более не думал, что видео получит известность через два года после публикации. По его словам, все запечатленное на видео — традиция, которой очень много лет.

«То, что вы называете трюком, проделывают все: молодые и не только металлурги нашего города. Это своего рода традиция посвящения в металлурги, и за 250-летнюю историю завода (в Алаверди — ред.) все молодые специалисты проходили через это, когда достигали особого уровня мастерства», — сказал Мгдсян.

По его словам, эта «полушутка, полутайна» является обычаем алавердских металлургов.

Почему это тайна? Потому что за 250-летнюю историю завода никто из руководителей не поощрял. Скажу более — даже запрещали подобного рода действия. Аркадий Мгдсян Сталевар

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Он отметил, что по технике безопасности, принятой на производстве, работники должны находиться рядом с печью в спецодежде и других средствах защиты, которые строго запрещается снимать. Именно поэтому Мгдсяну приходится отвергать многочисленные предложения разных телеканалов, которые просят повторить трюк с расплавленным металлом.

«Как вы видите, в ролике я нарушил действующий устав и правила мер предосторожности, за что, конечно, меня вызвало руководство, потребовало объяснений и вынесло строгое предупреждение. Соответственно выполнение трюка во второй раз невозможно», — сказал сталевар.

Он отметил, что феномен этой экстремальной проделки объясняется эффектом Лейденфроста, когда между жидкостью и раскаленным металлом образуется паровая прослойка. «Если хорошенько смочить руку перед погружением в расплав, пар на долю секунды защитит кожу от ожога», — пояснил Мгдсян.