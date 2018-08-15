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07:27 (мск), источник: РИА Новости

Названы продукты, которые россияне стали чаще покупать

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Индекс «Кофе с молоком», отражающий объемы покупок россиянами шоколада, кофе, молока, бутилированной воды и динамику цен на них, в июле 2018 года остался на уровне июня, при этом количество семей, покупающих эти товары, сократилось, а те, кто не отказывают себе в их приобретении, нарастили объёмы покупок, говорится в исследовании холдинга «Ромир», которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

«В июле индекс “Кофе с молоком” составил 862 процентных пункта, что равняется июньскому значению. Изменения таких показателей, как пенетрация (число домохозяйств, купивших продукт), объёмы покупки и цены на товары оказались незначительными и не смогли существенно повлиять на индекс», — отмечается в исследовании.

По сравнению с июнем в прошлом месяце в России на 2% выросло число домохозяйств, покупающих бутилированную воду. Число семей, которые покупают шоколад, молоко и кофе, наоборот, сократилось — на 0,5%, 2% и 3% соответственно. Тем не менее объёмы покупок по трём из четырёх составляющих индекса выросли.

В июле россияне стали покупать шоколадной плитки больше на 2%, молока — на 4,7%, кофе — на 4,5%. Вместе с тем, объем покупок бутилированной воды упал более чем на 10%. Все эти продукты по сравнению с июнем подорожали. Вода — на 1%, молоко — на 2%, шоколад — на 2,5%, кофе — почти на 8%.
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Базой для расчета индекса «Кофе с молоком» являются цены и объемы потребления кофе, молока, бутилированной воды и шоколада — продуктов, в целом не являющихся товарами первой необходимости. Индекс рассчитывается на основе данных скан-панели домохозяйств «Ромира», а это исследование базируется на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах с населением более 10 тысяч человек.

Меньше шоколада, больше воды

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс «Кофе с молоком» снизился на 2,6% — с отметки в 885 процентных пунктов. «Вероятно, причиной этому стало значительное снижение объёмов потребления шоколадной плитки», — отмечают авторы исследования.

По их данным, покупки молока в июле этого года по сравнению с июлем 2017-го выросли на 2%, воды — на 6%. С кофе тенденция обратная — его стали покупать на 2,5% меньше. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года подорожали вода и кофе — на 6,5% и 8,5% соответственно. Молоко и шоколад, наоборот, подешевели — на 7% и 4%.

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Дорогой столичный кофе

В столице индекс «Кофе с молоком» по сравнению с прошлым месяцем подрос на 36 процентных пункта и составил 1056 процентных пункта. В столице, так же, как и по всей России, увеличилось количество домохозяйств, которые покупают воду, — на 1,5%. Число московских семей, которые покупают остальные товары, входящие в индекс, снизилось на 2% по всем трём категориям.

«Объём потребления воды и кофе в столице резко упал — на 17% по сравнению с предыдущим месяцем. Зато сразу на 10% выросло потребление молока. На 2,5% больше стали покупать шоколада», — отмечает «Ромир».

Цена на молоко в Москве в июле осталась на прежних значениях. Все остальные продукты подорожали. Шоколад — на 7,5%, вода — на 9%, кофе вырос в цене сразу на 20%. «Вероятно, сочетание двух факторов — увеличение стоимости и рост потребления продуктов индекса — заставили подрасти и его значение за месяц», — заключают представители холдинга.

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