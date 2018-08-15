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15:13 (мск), источник: Моя Планета

Гепард засунул голову в джип с туристами

В этот опасный момент люди стали делать селфи.

На сафари в Серенгети, Танзания, и на крышу джипа запрыгнул гепард, устроившись рядом с открытым люком. Туристы очень испугались, но это не помешало самой младшей дочке сделать селфи на фоне опаснейшего кота, сообщает Daily Mail.

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Пугающее видео показывает, как гепард спокойно сидит на крыше и с любопытством заглядывает внутрь машины. Затем животное забирается под крышку люка, ища тень. К счастью, хищник только что пообедал, поэтому не стал нападать на туристов, а через какое-то время убежал назад в саванну.

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