Гепард засунул голову в джип с туристами

На сафари в Серенгети, Танзания, и на крышу джипа запрыгнул гепард, устроившись рядом с открытым люком. Туристы очень испугались, но это не помешало самой младшей дочке сделать селфи на фоне опаснейшего кота, сообщает Daily Mail.

Пугающее видео показывает, как гепард спокойно сидит на крыше и с любопытством заглядывает внутрь машины. Затем животное забирается под крышку люка, ища тень. К счастью, хищник только что пообедал, поэтому не стал нападать на туристов, а через какое-то время убежал назад в саванну.