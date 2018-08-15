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12:31 (мск), источник: РИА Новости

К чему эмоции? Темная сторона интеллекта отражается на здоровье

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Многие профессии требуют умения управлять эмоциями. Развить его предлагают на многочисленных тренингах. Академические психологи более сдержанны в оценках и советуют трезво взглянуть на результаты экспериментов.

Источник: Sydney Sims/CC0

Что известно об эмоциональном интеллекте и его влиянии на здоровье — в материале РИА Новости.

Чувства и эмоции

Ударившись головой, человек обычно вскрикивает, лицо искажает гримаса боли. Это естественная физиологическая реакция. Ощущение голода или холода — тоже физиологической природы.

Другое дело — чувство радости после тяжелой тренировки в спортзале, даже если ее порой сопровождала боль, или острой зависти, которую человек испытывает при виде, к примеру, новой дорогой машины соседа. Это уже эмоции. Им предшествует оценка ситуации.

То есть эмоции предполагают некоторую предварительную умственную работу. Значит, имеет смысл говорить об особом эмоциональном интеллекте, который действует наравне, заодно, а иногда вместо интеллекта познавательного, используемого для рационального анализа.

Скромные результаты тренингов

Если в эмоциях задействован интеллект, то их можно осознавать, понимать, ими можно управлять. Эта концепция зародилась в научной среде в 1980-е, а популяризовал ее американский психолог и журналист Даниэль Гоулмен в книге «Эмоциональный интеллект. Почему он может значить больше, чем IQ», опубликованной в 1995 году, и серии статей. С его подачи эмоциональный интеллект (emotional intelligence — EI) стал рассматриваться как критерий успешности, характерная черта лидеров, что вызвало большой общественный интерес. Но как измерить эмоциональный интеллект?

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Для измерения используют две основные методики. Те, кто считает EI чертой характера, используют самоопросники, где испытуемые описывают свои эмоции. Если эмоциональность — интеллектуальная способность, то применяют решение задач, тесты.

Сейчас в мире проводится множество тренингов по развитию эмоционального интеллекта для медиков, управленцев. Соответствующие курсы вводят в программы колледжей и школ.

Насколько они эффективны? Это решили узнать ученые из Колорадского государственного университета (США). Проанализировав данные 58 опубликованных и неопубликованных исследований, специалисты пришли к выводу, что результаты тренингов для взрослых довольно скромные и не зависят от методики измерения EI и пола испытуемых.

Как исследуют эмоции

Изучать EI сложно из-за того, что все методики так или иначе опираются на субъективную информацию от испытуемых, а люди нередко неверно себя оценивают. Единой теории EI не существует, здесь царят в основном гипотезы и предположения, а результаты исследований довольно разнородны. Чтобы свести их воедино, вычленить какие-то общие черты и проверить гипотезу, чаще всего используют метаанализ. Но он, как правило, выявляет корреляции, а не причинно-следственные связи, кроме того, еще не накоплено многолетней статистики.

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И о самих эмоциях известно немного, хотя их изучают уже более ста лет. Эмоции очень важны для человека, поскольку помогают межличностному общению. На развитие эмоциональной сферы сильно влияют социокультурная среда, темперамент, характер и пол — с тем, что женщины более эмоциональны, не спорит даже наука.

Есть данные о том, что, если событие эмоционально окрашено, оно лучше врезается в память.

Замечено, что высокая эмоциональность чревата негативными последствиями. Люди, которые легко распознают свои и чужие эмоции, положительные и отрицательные, сильно сопереживают, чаще страдают от депрессий, пессимистических настроений, вплоть до склонности к суициду.

Чем выше EI, тем…

С другой стороны, все больше сообщений о том, что уроки эмоциональной грамотности в школе идут на пользу: психологическое состояние школьников выравнивается, они реже курят и употребляют алкоголь. Хотя причиной может быть улучшение социального климата в школе, развитие навыков общения.

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Люди с более высоким EI менее агрессивны, утверждают ученые из Испании, проанализировавшие 19 исследований из Канады, Китая, США и других стран. Причем это верно для всех экспериментов, независимо от возраста, культуры, типа агрессивности и методик измерения EI. Высокая агрессивность часто свидетельствует о психологических проблемах.

Связь между EI и самочувствием исследовали ученые из Португалии и Канады. В их поле зрения оказались результаты порядка двадцати тысяч экспериментов, метаанализ которых продемонстрировал, что более высокий EI говорит о хорошем ментальном и психическом состоянии человека, причем данная корреляция заметнее, если измерять EI как черту характера. Физическое здоровье с этим показателем коррелирует слабо.

Один из авторов концепции, американский психолог Питер Саловей, полагает изучение эмоционального интеллекта трендом третьего тысячелетия. Действительно, тренинги проводят в крупных корпорациях, на программах MBA, с помощью специальных тестов на EI пытаются подбирать кадры.

Возможно, развитие эмоционального интеллекта в какой-то мере помогает самореализации, достижению жизненного успеха, но следует понимать, что в данной области науки больше гипотез и предположений, чем теорий и фактов, много субъективного опыта и недостаточно экспериментальных данных.

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