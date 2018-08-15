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10:13 (мск), источник: Ведомости

Рогозин попросил космонавтов снимать больше видео

Российские космонавты на Международной космической станции получили дополнительную видеоаппаратуру для съемок в открытом космосе, сообщил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Источник: AP 2018

«Крайним грузовым “Прогрессом” отправил нашим орлам дополнительное количество видеотехники. Просил больше снимать. Это нужно и в ЦУПе (центр управления полетами. — “Ведомости”), да и людям интересно», — написал Рогозин на своей странице в Facebook.

В среду космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев выйдут в открытый космос. Планируется, что они проработают за пределами станции более шести часов. За это время космонавты проведут работы с оборудованием для космических экспериментов «Тест», «Икарус», «Обстановка», запустят четыре наноспутника и осуществят панорамную видеосъемку.

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