Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ответ РФ на военную провокацию США с эсминцем
При сносе здания нашли десяток довоенных авто
11-летний сын Певцова и Дроздовой растет копией мамы
Шукшину чуть не растерзала толпа россиян: спас Панкратов-Черный
69-летняя Пугачева произвела фурор на дне рождения Проскуряковой
Крушение гордостиКак погиб первый советский реактивный лайнер
Стало известно имя новорожденной дочери 47-летней Кудрявцевой
Дочь Петросяна впервые прокомментировала развод отца
Ксения Бородина: «Мы с Бузовой не подруги!»
Сделана в СССР: Миле Кунис — 35
СМИ: Хавбек «Ливерпуля» близок к переходу в ЦСКА
Вернблум уйдет в ПАОК, «Милан» отказался от Промеса. Слухи дня
Замужняя Эмили Ратаковски отдохнула на яхте с манекенщиком
72-летний Петросян ради юной подруги впервые сделал ботокс
В Италии вместе с автомобилями рухнул мост (фото)
При сносе здания нашли десяток довоенных авто
Не надо так: 6 ошибок в оформлении маленькой кухни
Испанцы превратили отдых пенсионерки в катастрофу
Фоторепортажи
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
16Лесные пожары в Греции
14:24 (мск), источник: ТАСС

Песни Киркорова и Бузовой запретили включать в новгородском лагере из-за их подтекста

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 августа. /ТАСС/. Руководство детского оздоровительно-образовательного центра «Олимпиец» в Новгородской области составило список исполнителей, которых запрещено включать на дискотеках в лагере.

Источник: РИА "Новости"

В перечень, который распространился в социальных сетях, указаны такие исполнители как Филипп Киркоров и Ольга Бузова. Они попали в список из-за подтекста, который читается в их песнях, сообщила в среду ТАСС начальник лагеря Лариса Судиловская.

Новость
Власти Москвы изъяли участок съемочной площадки «Дома-2»

«Мы все имеем педагогическое образование в основе своей. <…> Это обсуждалось на совещании педагогическом, что песни, которые имеют подтекст и нецензурные выражения, мы детям на дискотеках здесь в нашем центре не ставим», — рассказала собеседница агентства. В списке, который распространился в социальных сетях, названы такие исполнители как Филипп Киркоров, Скриптонит, Тимати, Face, Ольга Бузова, Монеточка и Pharaoh.

«Написано Киркоров, я сама человек другого поколения и с удовольствием слушаю Киркорова. Все прекрасно понимают, о какой песне идет речь — “Цвет настроения синий”, в которой прослеживается алкогольный и наркоманский подтекст», — пояснила Судиловская, уточнив, что перечень был создан для внутреннего пользования.

Но дети же не просят песню «Снег» или «Зайка моя», поэтому у диджея было написано просто Киркоров.
Лариса Судиловская
Начальник лагеря

Относительно песен Ольги Бузовой начальник лагеря считает, что в них может скрываться сексуальный подтекст, а у остальных перечисленных исполнителей, в том числе — нецензурная лексика. Судиловская при этом отметила, что в лагере отдыхают дети от 6,5 до 17 лет и таким образом руководство хотело уберечь воспитанников от влияния сомнительных композиций. «Вы представляете, ребенок после садика, они тоже ходят на дискотеку. Они же это все слушают, тексты этих песен, танцуют и поют», — рассказала собеседница агентства.

Судиловская подчеркнула, что подобный запрет действует только на общих дискотеках, так как это общественное место. В свободное время никто не контролирует, какую музыку слушают воспитанники лагеря.

Ничего криминального в этом нет, никто не ущемляет их интересы, никто не запрещает их слушать в другое время. У них [детей] колонки свои <…> они слушали, что хотели у себя в комнатах.
Лариса Судиловская
Начальник лагеря

Судиловская также отметила, что на дискотеках, тем не менее, играет музыка молодых исполнителей, но не уточнила каких именно.

 Умер Эдуард Успенский
Жгли дома, кинжалами резали женщин – Воробьев о событиях в Фергане
Россиянам сохранят пенсионные льготы
Во Франции турист выкопал яму на пляже и утонул в ней
Оккупация по-американски: сто лет назад США вторглись в Россию
Как пастор из США обрушил экономику Турции
СК возбудил дело о пытках заключенных после вылета России с ЧМ
На что хватит денег богатейшего человека в мире Джеффа Безоса?
Волонтеры часто работают эффективнее чиновников, заявил Путин
Спорт
«Реал» против «Атлетико»: мадридская война за Европу В Таллине на "Лиллекюле" пройдет матч за Суперкубок Европы, в котором испанские "Реал" и "Атлетико" разыграют мадридское дерби на новом уровне
Hi-Tech
Эдвард Руки-Ножи: первый киборг в истории (фото) Его называют первым киборгом в истории.
Авто
Жигули: красивые, крутые и модные (фоторепортаж с ЖиФеста) 11 августа в Подмосковье состоялся ЖиФест 2018 — третий по счету ежегодный всероссийский фестиваль любителей классических автомобилей «Жигули». Причем компанию «Жигулям» в этот раз составили и передне-, а также полноприводные модели АВТОВАЗа
Кино
Ксения Бородина: «Мы с Бузовой не подруги!» Ведущая рассказала о сложных отношениях с коллегой по «Дому 2»
Недвижимость
Доступной ипотеке в России предрекли скорый конец
Испанцы превратили отдых пенсионерки в катастрофу
Не надо так: 6 главных ошибок в оформлении маленькой кухни
Ноги, ёж и готическая сантехника: убойный ландшафтный дизайн от народа
Леди
Как модно одеваться: советы от женщин старше 50 лет (фото) После 40-ка жизнь только начинается, а после 50-ти становится похожа на модное приключение с принятием своего тела, возраста.
Дети
Стало известно имя новорожденной дочери 47-летней Кудрявцевой Ведущая назвала наследницу Марией
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь