Песни Киркорова и Бузовой запретили включать в новгородском лагере из-за их подтекста

Источник: РИА "Новости"

В перечень, который распространился в социальных сетях, указаны такие исполнители как Филипп Киркоров и Ольга Бузова. Они попали в список из-за подтекста, который читается в их песнях, сообщила в среду ТАСС начальник лагеря Лариса Судиловская.

«Мы все имеем педагогическое образование в основе своей. <…> Это обсуждалось на совещании педагогическом, что песни, которые имеют подтекст и нецензурные выражения, мы детям на дискотеках здесь в нашем центре не ставим», — рассказала собеседница агентства. В списке, который распространился в социальных сетях, названы такие исполнители как Филипп Киркоров, Скриптонит, Тимати, Face, Ольга Бузова, Монеточка и Pharaoh.

«Написано Киркоров, я сама человек другого поколения и с удовольствием слушаю Киркорова. Все прекрасно понимают, о какой песне идет речь — “Цвет настроения синий”, в которой прослеживается алкогольный и наркоманский подтекст», — пояснила Судиловская, уточнив, что перечень был создан для внутреннего пользования.

Но дети же не просят песню «Снег» или «Зайка моя», поэтому у диджея было написано просто Киркоров. Лариса Судиловская Начальник лагеря

Относительно песен Ольги Бузовой начальник лагеря считает, что в них может скрываться сексуальный подтекст, а у остальных перечисленных исполнителей, в том числе — нецензурная лексика. Судиловская при этом отметила, что в лагере отдыхают дети от 6,5 до 17 лет и таким образом руководство хотело уберечь воспитанников от влияния сомнительных композиций. «Вы представляете, ребенок после садика, они тоже ходят на дискотеку. Они же это все слушают, тексты этих песен, танцуют и поют», — рассказала собеседница агентства.

Судиловская подчеркнула, что подобный запрет действует только на общих дискотеках, так как это общественное место. В свободное время никто не контролирует, какую музыку слушают воспитанники лагеря.

Ничего криминального в этом нет, никто не ущемляет их интересы, никто не запрещает их слушать в другое время. У них [детей] колонки свои <…> они слушали, что хотели у себя в комнатах. Лариса Судиловская Начальник лагеря