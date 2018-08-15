Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Реакция общества на поднятие пенсионного возраста дошла до Путина
При сносе здания нашли десяток довоенных авто
Валерия и Иосиф Пригожин обустраивают в доме детскую
Шукшину чуть не растерзала толпа россиян: спас Панкратов-Черный
Замужняя Эмили Ратаковски отдохнула на яхте с манекенщиком
Сколько стоят услуги лжеюристов Они звонят по телефону, приглашают на бесплатные юридические консультации
Стало известно имя новорожденной дочери 47-летней Кудрявцевой
Дочь Петросяна впервые прокомментировала развод отца
Найдены кинокадры, на которых Мэрилин Монро впервые обнажилась
81-летняя Немоляева с сыном и Табаков-мл. снимаются вместе
«Реал» против «Атлетико»: мадридская война за Европу
Моуринью должен уступить место Зидану. Чем скорее, тем лучше
Прокуратура пришла к актрисе Трояновой из-за «Марша матерей»
Умер актер из сериала «Каменская»
В Италии вместе с автомобилями рухнул мост (фото)
При сносе здания нашли десяток довоенных авто
История россиянина, который уехал работать в Амстердам
Не надо так: 6 ошибок в оформлении маленькой кухни
Фоторепортажи
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
16Лесные пожары в Греции
14:14 (мск), источник: N + 1

Пчелы и осы распознали человеческие лица

Пчелы и осы могут научиться распознавать человеческие лица, сообщает новое исследование в журнале Frontiers in Psychology. При этом, как показал эксперимент международной группы зоологов, насекомые делают это так же, как люди — воспринимают лицо целиком, а не распознают отдельные элементы.

Источник: willoc0604/СС0

Несмотря на то, что мы с легкостью узнаем знакомого при взгляде на его лицо, на самом деле это сложный процесс. Одна из его особенностей заключается в том, что мы скорее смотрим не на отдельные черты лица — глаза, нос, волосы или рот — а на их взаимное расположение. Как только мы запоминаем, как выглядит человек, его лицо воспринимается как целое и становится для нас уникальным стимулом. Для этого необходимо обладать тремя когнитивными навыками: способностью понимать пространственное отношение между элементами, умением «склеивать» отдельные черты лица в целое и чувствительностью второго порядка, которая позволяет улавливать небольшие пространственные отличия.

Новость
Ученые исследуют грибы-убийцы, зомбирующие насекомых

Однако эксперименты показывают, что не только люди умеют распознавать лица. В частности, такой способностью обладают некоторые животные и даже социальные насекомые — например, бумажные осы (Polistes fuscatus) способны отличать своих сородичей. Однако ученым до сих пор не было понятно, как они это делают: обращают ли насекомые внимание на отдельные черты другой особи, или же они обрабатывают информацию «по-человечески».

Чтобы выяснить это, исследователи под руководством Авроры Аваргуэс-Вебер (Aurore Avarguès-Weber) из Университета Тулузы провели четыре визуальных эксперимента с участием пчел (Apis mellifera L.) и обыкновенных ос (Vespula vulgaris). Предварительно животные были обучены узнавать лица: им демонстрировался положительный стимул и отрицательный стимул. Перед изображениями находились небольшие платформы с нектаром (для «хорошего» лица) или с невкусным раствором (для «плохого» лица).

Первый тест полностью повторял обучение: насекомые должны были сесть на платформу перед изображением человека, где их ждало либо угощение в случае правильного ответа, либо невкусный раствор в случае ошибки.

Новость
Жаль на здоровье

Во втором тесте, который называется «внутренний тест», насекомым после предварительного обучения демонстрировались лицо «хорошего» или «нехорошего» человека вне контекста — исследователи закрашивали волосы, уши и другие «подсказки». Животные должны были выбрать правильный стимул с наградой.

В третьем тесте исследователи демонстрировали лицо «плохого» человека, который обладал такими же волосами, ушами, шеей и овалом, как и «хороший» человек, а в четвертом — задание инвертировалось и теперь к лицу «хорошего» человека были пририсованы волосы, шея и другие особенности «плохого» человека.

А. Пример экспериментальной установки. В. Статистика правильных ответов в четырех тестах. С. Примеры изображений, использованных в экспериментах | Источник: Frontiers in Psychology

Результаты показали, что с первым тестом пчелы справляются с точностью около 86,3 процента, а осы — 77,9 процента. Это доказывает, что насекомые способны научиться различать лица (как минимум, если их число ограничено).

Новость
Таблетки с лапками

Кроме того, они справились и со следующими двумя тестами, которые проверяют целостность восприятия, хотя результат и оказался несколько хуже. Из этого исследователи заключили, что несмотря на то, что у ос и пчел не было эволюционных предпосылок к развитию навыка распознавания человеческих лиц, эта способность у них развита. Более того, ученые считают, что насекомые распознают лица тем же образом, что и человек.

Энтомологи активно изучают пчел, так как при небольшом размере мозга они обладают незаурядными способностями. Например, было показано, что эти животные умеют считать, а также распознавать ноль (отсутствие объектов), как нечто меньшее. Кроме того, они умеют с помощью танца сообщать информацию о местонахождении источника нектара.

Кристина Уласович

 Пчелы и осы распознали человеческие лица
Биологи описали новый вид карликовых морских коньков
Россиянам сохранят пенсионные льготы
Во Франции турист выкопал яму на пляже и утонул в ней
Оккупация по-американски: сто лет назад США вторглись в Россию
Как пастор из США обрушил экономику Турции
СК возбудил дело о пытках заключенных после вылета России с ЧМ
На что хватит денег богатейшего человека в мире Джеффа Безоса?
Волонтеры часто работают эффективнее чиновников, заявил Путин
Спорт
«Реал» против «Атлетико»: мадридская война за Европу В Таллине на "Лиллекюле" пройдет матч за Суперкубок Европы, в котором испанские "Реал" и "Атлетико" разыграют мадридское дерби на новом уровне
Hi-Tech
Эдвард Руки-Ножи: первый киборг в истории (фото) Его называют первым киборгом в истории.
Авто
Жигули: красивые, крутые и модные (фоторепортаж с ЖиФеста) 11 августа в Подмосковье состоялся ЖиФест 2018 — третий по счету ежегодный всероссийский фестиваль любителей классических автомобилей «Жигули». Причем компанию «Жигулям» в этот раз составили и передне-, а также полноприводные модели АВТОВАЗа
Кино
Ксения Бородина: «Мы с Бузовой не подруги!» Ведущая рассказала о сложных отношениях с коллегой по «Дому 2»
Недвижимость
Доступной ипотеке в России предрекли скорый конец
История россиянина, который уехал работать в Амстердам
Испанцы превратили отдых пенсионерки в катастрофу
За здоровьем и за праздником: куда поехать в России в бархатный сезон
Леди
Как модно одеваться: советы от женщин старше 50 лет (фото) После 40-ка жизнь только начинается, а после 50-ти становится похожа на модное приключение с принятием своего тела, возраста.
Дети
Стало известно имя новорожденной дочери 47-летней Кудрявцевой Ведущая назвала наследницу Марией
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь