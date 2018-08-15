Пчелы и осы распознали человеческие лица

Источник: willoc0604/СС0

Несмотря на то, что мы с легкостью узнаем знакомого при взгляде на его лицо, на самом деле это сложный процесс. Одна из его особенностей заключается в том, что мы скорее смотрим не на отдельные черты лица — глаза, нос, волосы или рот — а на их взаимное расположение. Как только мы запоминаем, как выглядит человек, его лицо воспринимается как целое и становится для нас уникальным стимулом. Для этого необходимо обладать тремя когнитивными навыками: способностью понимать пространственное отношение между элементами, умением «склеивать» отдельные черты лица в целое и чувствительностью второго порядка, которая позволяет улавливать небольшие пространственные отличия.

Однако эксперименты показывают, что не только люди умеют распознавать лица. В частности, такой способностью обладают некоторые животные и даже социальные насекомые — например, бумажные осы (Polistes fuscatus) способны отличать своих сородичей. Однако ученым до сих пор не было понятно, как они это делают: обращают ли насекомые внимание на отдельные черты другой особи, или же они обрабатывают информацию «по-человечески».

Чтобы выяснить это, исследователи под руководством Авроры Аваргуэс-Вебер (Aurore Avarguès-Weber) из Университета Тулузы провели четыре визуальных эксперимента с участием пчел (Apis mellifera L.) и обыкновенных ос (Vespula vulgaris). Предварительно животные были обучены узнавать лица: им демонстрировался положительный стимул и отрицательный стимул. Перед изображениями находились небольшие платформы с нектаром (для «хорошего» лица) или с невкусным раствором (для «плохого» лица).

Первый тест полностью повторял обучение: насекомые должны были сесть на платформу перед изображением человека, где их ждало либо угощение в случае правильного ответа, либо невкусный раствор в случае ошибки.

Новость Жаль на здоровье

Во втором тесте, который называется «внутренний тест», насекомым после предварительного обучения демонстрировались лицо «хорошего» или «нехорошего» человека вне контекста — исследователи закрашивали волосы, уши и другие «подсказки». Животные должны были выбрать правильный стимул с наградой.

В третьем тесте исследователи демонстрировали лицо «плохого» человека, который обладал такими же волосами, ушами, шеей и овалом, как и «хороший» человек, а в четвертом — задание инвертировалось и теперь к лицу «хорошего» человека были пририсованы волосы, шея и другие особенности «плохого» человека.

А. Пример экспериментальной установки. В. Статистика правильных ответов в четырех тестах. С. Примеры изображений, использованных в экспериментах | Источник: Frontiers in Psychology

Результаты показали, что с первым тестом пчелы справляются с точностью около 86,3 процента, а осы — 77,9 процента. Это доказывает, что насекомые способны научиться различать лица (как минимум, если их число ограничено).

Новость Таблетки с лапками

Кроме того, они справились и со следующими двумя тестами, которые проверяют целостность восприятия, хотя результат и оказался несколько хуже. Из этого исследователи заключили, что несмотря на то, что у ос и пчел не было эволюционных предпосылок к развитию навыка распознавания человеческих лиц, эта способность у них развита. Более того, ученые считают, что насекомые распознают лица тем же образом, что и человек.

Энтомологи активно изучают пчел, так как при небольшом размере мозга они обладают незаурядными способностями. Например, было показано, что эти животные умеют считать, а также распознавать ноль (отсутствие объектов), как нечто меньшее. Кроме того, они умеют с помощью танца сообщать информацию о местонахождении источника нектара.