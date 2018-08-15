В Индии завели дело на почтальона, который не доставил шесть тысяч писем

Недоставленные письма случайно нашли дети в заброшенном здании школы в деревне Одханга, где раньше находилось отделение почты.
Все письма были мокрыми, надорванными или поврежденными термитами.
Пухана сразу же отстранили от работы, отмечает газета. «Он грубо нарушил свои служебные обязанности и подорвал доверие. Дальнейшие дисциплинарные меры, в том числе увольнение, мы примем после расследования», — сказал начальник почтового отделения Сарбесвар Мишра.
На почте все еще подсчитывают точное число недоставленных писем.
Около 1,5 тысяч смогли спасти и отдать получателям, но большая часть уничтожена. Среди них были письма государственных учреждений, страховых компаний и чиновников.
Пухан работал на почте с 1979 года, а в 2004 году его повысили до смотрителя отделения, так как предыдущий ушел на пенсию. Он выполнял обе функции до марта 2014 года, пока не появился новый смотритель. Всю почту, в том числе денежные переводы, Пухан развозил на велосипеде. На почте не знали, что письма пропадают, потому что жалоб не было.