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13:38 (мск), источник: РИА Новости

Волонтеры часто работают эффективнее, чем чиновники, заявил Путин

ПЯТИГОРСК, 15 авг — РИА Новости. Волонтеры часто работают эффективнее, чем чиновники, заявил президент России Владимир Путин, выступая перед участниками форума «Машук».

Источник: РИА Новости

«Деятельность добровольцев, волонтеров, к сожалению для государства, чаще всего эффективнее, чем деятельность бюрократических структур», — подчеркнул он.

Путин признался, что, встречаясь с волонтерами, всегда поражается тому, что их деятельность не обусловлена никакими прагматическими интересами, в том числе получением прибыли. «Все это связано с милосердием, это связано с добротой сердца, с позывом души. А, как мы с вами хорошо знаем, нет более мощного мотора, чем человеческое сердце», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что такая деятельность, которая идет от сердца, достигает максимального эффекта.

Путин сказал, что ему были интересны все проекты, с которыми он познакомился на форуме. «Все, что вы делаете — все востребовано», — заявил он. Президент отметил, что в такой работе во многом заключается сила малой родины каждого волонтера и сила всей страны.

В заключение глава государства сделал фото на память с участниками форума.

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