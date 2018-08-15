Волонтеры часто работают эффективнее, чем чиновники, заявил Путин

Источник: РИА Новости

«Деятельность добровольцев, волонтеров, к сожалению для государства, чаще всего эффективнее, чем деятельность бюрократических структур», — подчеркнул он.

Путин признался, что, встречаясь с волонтерами, всегда поражается тому, что их деятельность не обусловлена никакими прагматическими интересами, в том числе получением прибыли. «Все это связано с милосердием, это связано с добротой сердца, с позывом души. А, как мы с вами хорошо знаем, нет более мощного мотора, чем человеческое сердце», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что такая деятельность, которая идет от сердца, достигает максимального эффекта.

Путин сказал, что ему были интересны все проекты, с которыми он познакомился на форуме. «Все, что вы делаете — все востребовано», — заявил он. Президент отметил, что в такой работе во многом заключается сила малой родины каждого волонтера и сила всей страны.