Откуда узоры на выжженных солнцем полях?
Археологи в Англии невероятно рады засушливому и солнечному лету. На выжженных солнцем полях им удалось обнаружить остатки поселений каменного века.
Археологи в Англии невероятно рады засушливому и солнечному лету. На выжженных солнцем полях им удалось обнаружить остатки поселений каменного века.
При наблюдении с воздуха очень четко видно, как отличается по цвету трава — та, что росла у рвов или границ древних городов, осталась зеленой, в то время как остальная пожухла и выцвела.