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14:44 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Откуда узоры на выжженных солнцем полях?

Археологи в Англии невероятно рады засушливому и солнечному лету. На выжженных солнцем полях им удалось обнаружить остатки поселений каменного века.

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При наблюдении с воздуха очень четко видно, как отличается по цвету трава — та, что росла у рвов или границ древних городов, осталась зеленой, в то время как остальная пожухла и выцвела.

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