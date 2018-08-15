Путин на форуме «Машук» рассказал историю про Николая I
ПЯТИГОРСК, 15 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на образовательном форуме «Машук» рассказал историю про находчивость российского императора Николая I.
ПЯТИГОРСК, 15 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на образовательном форуме «Машук» рассказал историю про находчивость российского императора Николая I.
Один из шатров, который посетил в лагере президент, назывался «Про героев». Путину презентовали проекты фильмов, рассказывающих о героях и истории России. Один из них посвящён сыну имама Шамиля, Джамалуддину, который учился во Втором пажеском корпусе и вырос при дворе Николая I. Впоследствии в ту эпоху это послужило мощным стимулом для объединения России и Северного Кавказа.
Президент позитивно отозвался о проектах, отметив при этом, что и сам Николай I был «неординарной личностью». В связи с этим он пересказал историю про императора, недавно им услышанную. Николай I часто проезжал по маршруту мимо одного места, где подразделение солдат было занято на хозяйственных работах. «Он с ними здоровался: «Здорово, молодцы!». Они ему отвечали: «Здравия желаем, Ваше императорское Величество!», — рассказал Путин.
Там же работало и другое подразделение: солдаты, которые провинились и отрабатывали наказание на гауптвахте, с ними здороваться было не положено, продолжил президент.
В рамках экспозиции в шатре организована презентация проектов, связанных с Героями России: выставка «Про Героев», проекты «Герои нашего времени», «Герои среди нас», фотовыставка «Маленькие герои России» и другие. Алана Цховребова, куратор последнего проекта, осуществляемого Молодой гвардией Единой России, представила Путину двух детей, которые, рискуя собой, спасли других в экстренных ситуациях: девочка вывела людей из горящего здания, мальчик — бросился на помощь другу, который тонул в горном Тереке.