Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шукшина чудом выжила: вспомнила, как на нее напала толпа россиян
При сносе здания нашли десяток довоенных авто
Сын Маликова растрогал Сеть
В разных странах мира больше не хотят видеть туристов
69-летняя Пугачева произвела фурор на дне рождения Проскуряковой
Крушение гордостиКак погиб первый советский реактивный лайнер
Украинца вывел из себя счастливый шведский болельщик
СМИ: РФ готовится к отключению Прибалтики от БРЭЛЛ
Семенович и Панкратов-Черный играют мужа и жену
Сделана в СССР: Миле Кунис — 35
«Реал» против «Атлетико»: мадридская война за Европу
Моуринью должен уступить место Зидану. Чем скорее, тем лучше
Потеряв бизнес, пара из РФ открыла новое дело, выручив 43 млн руб
СМИ узнали причину смерти Эдуарда Успенского
В Италии вместе с автомобилями рухнул мост (фото)
При сносе здания нашли десяток довоенных авто
Испанцы превратили отдых пенсионерки в катастрофу
Не надо так: 6 ошибок в оформлении маленькой кухни
Фоторепортажи
1010 стран с самым дешевым бензином
16В Италии обрушился автомобильный мост
16:06 (мск), источник: РИА Новости

Умер заслуженный летчик-испытатель, Герой СССР Иван Ведерников

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Заслуженный летчик-испытатель СССР, Герой Советского Союза Иван Ведерников, принимавший участие в испытаниях бомбардировщиков Ту-16 и Ту-95, скончался в возрасте 94 лет, сообщили РИА Новости в среду в компании «Туполев».

Источник: Mihenator/CC BY-SA 4.0

«Мы подтверждаем эту информацию», — сказали в компании.

Иван Корнеевич Ведерников родился 17 ноября 1923 года в селе Новокраснянка (ныне — Кременский район Луганской области Украины). В июле 1941 года был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1944 году Ведерников окончил военную авиационную школу летчиков в Омске и объединенное военное авиационное училище в Грозном, а уже с февраля 1945 года воевал на фронтах Великой Отечественной войны. Во время службы в 35-м гвардейском бомбардировочном авиаполку совершил шесть боевых вылетов на бомбардировщике Пе-2.

В послевоенное время Иван Корнеевич был летчиком-испытателем ГК НИИ ВВС. Принимал участие в испытаниях бомбардировщиков Ту-16 и Ту-95, пассажирских самолетов Ту-114 и Ту-116. В январе 1962 года он был уволен в запас и перешел на работу в ОКБ А. Н. Туполева. Во время работы в ОКБ принимал участие в испытаниях противолодочных самолетов Ту-142 и Ту-142М, военного самолета Ту-95РЦ, пассажирских Ту-104, Ту-124, Ту-114, Ту-134, Ту-144, Ту-154, а также их модификаций.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 сентября 1981 года за «мужество и героизм, проявленные при испытании новой авиационной техники», летчик-испытатель Иван Ведерников был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Во время загрузки произошла ошибка.
 США опоздали 'отключать Россию'. Мнение
Вот за кого вышла замуж Наталья Поклонская
Авиабилеты за границу подорожали минимум на 5–8%
Неизвестное морское существо обнаружили на Камчатке
Во Франции турист выкопал яму на пляже и утонул в ней
Испанцы встретили «русского Роналду»
В Танзании гепард забрался в джип с туристами (видео)
Оккупация по-американски: сто лет назад США вторглись в Россию
В детском лагере объяснили, почему запретили Киркорова и Бузову
Спорт
«Реал» против «Атлетико»: мадридская война за Европу В Таллине на "Лиллекюле" пройдет матч за Суперкубок Европы, в котором испанские "Реал" и "Атлетико" разыграют мадридское дерби на новом уровне
Hi-Tech
Эдвард Руки-Ножи: первый киборг в истории (фото) Его называют первым киборгом в истории. И он обрел новую жизнь.
Авто
Жигули: красивые, крутые и модные (фоторепортаж с ЖиФеста) 11 августа в Подмосковье состоялся ЖиФест 2018 — третий по счету ежегодный всероссийский фестиваль любителей классических автомобилей «Жигули». Причем компанию «Жигулям» в этот раз составили и передне-, а также полноприводные модели АВТОВАЗа
Кино
Ксения Бородина: «Мы с Бузовой не подруги!» Ведущая рассказала о сложных отношениях с коллегой по «Дому 2»
Недвижимость
Доступной ипотеке в России предрекли скорый конец
Испанцы превратили отдых пенсионерки в катастрофу
Не надо так: 6 главных ошибок в оформлении маленькой кухни
Ноги, ёж и готическая сантехника: убойный ландшафтный дизайн от народа
Леди
Как модно одеваться: советы от женщин старше 50 лет (фото) После 40-ка жизнь только начинается, а после 50-ти становится похожа на модное приключение с принятием своего тела, возраста.
Дети
Стало известно имя новорожденной дочери 47-летней Кудрявцевой Ведущая назвала наследницу Марией
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь