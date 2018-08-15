Умер заслуженный летчик-испытатель, Герой СССР Иван Ведерников

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Иван Корнеевич Ведерников родился 17 ноября 1923 года в селе Новокраснянка (ныне — Кременский район Луганской области Украины). В июле 1941 года был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1944 году Ведерников окончил военную авиационную школу летчиков в Омске и объединенное военное авиационное училище в Грозном, а уже с февраля 1945 года воевал на фронтах Великой Отечественной войны. Во время службы в 35-м гвардейском бомбардировочном авиаполку совершил шесть боевых вылетов на бомбардировщике Пе-2.

В послевоенное время Иван Корнеевич был летчиком-испытателем ГК НИИ ВВС. Принимал участие в испытаниях бомбардировщиков Ту-16 и Ту-95, пассажирских самолетов Ту-114 и Ту-116. В январе 1962 года он был уволен в запас и перешел на работу в ОКБ А. Н. Туполева. Во время работы в ОКБ принимал участие в испытаниях противолодочных самолетов Ту-142 и Ту-142М, военного самолета Ту-95РЦ, пассажирских Ту-104, Ту-124, Ту-114, Ту-134, Ту-144, Ту-154, а также их модификаций.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 сентября 1981 года за «мужество и героизм, проявленные при испытании новой авиационной техники», летчик-испытатель Иван Ведерников был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».