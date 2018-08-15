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16:53 (мск), источник: N + 1

Ученые прочитали древнеегипетский тест на беременность

Древние египтяне знали о существовании почек и разработали своеобразный тест на беременность и определение пола ребенка. Об этом журналистам издания ScienceNordic рассказали египтологи, которые расшифровывают папирусы, найденные в древнем городе Тебтунисе.

Тест на беременность из древнеегипетского папируса возрастом 3500 лет. | Источник: University of Copenhagen

Тебтунис был основан около 1800 года до нашей эры фараоном XII династии Аменемхетом III. Город находился на месте современной деревни Умм эль-Брейгат в Фаюмском оазисе. Тебтунис был центром поклонения Себеку, богу воды и разлива Нила с головой крокодила; здесь находился храмовый комплекс, посвященный Себеку, а в городском некрополе, кроме человеческих, были захоронены также многочисленные мумии крокодилов. При раскопках некрополя зимой 1899−1900 годов британские папирологи нашли помимо мумий папирусы.

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Часть папирусов обнаружили в храме Себека и других частях города. Многие из них датировались периодом правления династии Птолемеев (332−30 годы до нашей эры) и первыми веками нашей эры. Тексты были написаны демотическим письмом (так называлась одна из форм египетского письма) и на койне (греческом языке эллинистического периода).

В начале XX века часть демотических папирусов приобрел фонд Карлсберг и подарил Копенгагенскому университету. Большая часть папирусов до сих пор не прочитана, и международная команда египтологов под руководством Кима Рихолта (Kim Ryholt), главы университетской коллекции, ведет работы по их расшифровке.

При прочтении одного из папирусов, ученые убедились в том, что древние египтяне знали о существовании почек у человека. По словам студентки Нью-Йоркского университета Эмбер Якоб (Amber Jacob), которая работает с манускриптами, это древнейший текст, где упоминаются почки. К сожалению о возрасте папируса она не упомянула.

В другом тексте, написанном 3,5 тысячи лет назад, описывается тест на беременность и на определение пола будущего ребенка.

В тексте говорится, что беременная женщина должна помочиться в мешок, сделанный из ячменной соломы, и в мешок из пшеничной соломы. По тому, в каком из мешков быстрее появятся ростки, можно определить пол младенца. Если же ни один из мешков не прорастет, женщина не беременна.
Софи Шёд
студентка Копенгагенского университета, которая занимается расшифровкой текста

Интересно, что такой же тест на беременность упоминается в немецком фольклорном тексте 1699 года. «Многие идеи из медицинских текстов, написанных в Древнем Египте, снова появляются в более поздней греческой и римской литературе. Отсюда они перекочевывают в тексты Ближнего Востока и их следы можно найти в медицинской литературе еще незадолго до появления современной медицины», — объясняет Шёд.

В прошлом году датские исследователи обнаружили, что в состав древнеегипетских чернил, которые использовали, чтобы написать некоторые из папирусов в Тебтунисе, входили соединения меди. Причем египтяне делали чернила одного и того же состава на протяжении 300 лет.

Екатерина Русакова

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