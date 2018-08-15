Журналистов Би-би-си приняли за убийц. Что произошло на самом деле?

Работая под прикрытием, съемочная группа нашла последователей культа «мути», которые верят в черную магию и утверждают, что могут изготовить талисманы из частей человеческих тел. Во время встречи со знахарями «мути» на журналистов напала толпа разъяренных местных жителей. У репортеров сохранилась видеозапись всего, что происходило в ту ночь.