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17:13 (мск), источник: Daily Storm

Поклонская отпраздновала свадьбу в сербском ресторане в Кастрополе. Видео

Скромное белое платье, легкий макияж и только самые близкие.

Источник: Daily Storm

Как уже писал «Шторм» депутат Госдумы Наталья Поклонская вышла замуж за главу аппарата Уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева. Зарегистрировались молодожены без лишних глаз, позже отпраздновали бракосочетание в Крыму в окружении самых близких.

«Шторм» выяснил, что свадьба прошла в элитном сербском ресторане «Балкан Гриль», который находится в курортном поселке Береговое (Кастрополь) на Южном берегу Крыма. На торжестве у молодых, по информации «Шторма», присутствовали 32 человека, банкет обошелся в 90 тысяч рублей.

Сам ресторан — высокого уровня, с прекрасным видом на морское побережье. Меню заведения состоит из фирменных сербских блюд. Кроме того, в ассортименте представлены морепродукты с Адриатического побережья.

Почему молодожены остановили свой выбор именно на этом заведении — не ясно, но стоит отметить, что на одной из стен ресторана висит коллаж из множества фотографий российского президента Владимира Путина.

Новость
Кто такой Иван Соловьев, муж Натальи Поклонской?

В разговоре со «Штормом» менеджер «Балкан Гриля» подтвердил, что свадьба (точнее, торжество), действительно проходила в минувшие выходные. Однако кто такая Наталья Поклонская, он затруднился ответить. Возможно, потому что не очень хорошо знает русских няш-мяш. В ресторане весь персонал — сербы.

«Была свадьба, но жениха и невесту не знаю, спросите у хозяина ресторана», — посоветовал он нам. Что мы и сделали.

Шеф-повар и собственник ресторана Ненад Маркович подтвердил «Шторму», что Наталья Поклонская и Иван Соловьев отмечали свадьбу в минувшие выходные в его ресторане. Свадьба прошла отлично, все было замечательно и гости остались довольны. Кушали блюда от шеф-повара — плату «Старый гурман» и ягненка жареного на вертеле.

Из гостей кто был — назвать не могу, вдруг это тайна, но всего было 32 человека и трое детей. Закусывали гости негушским пршутом и сербским сыром (санкционные продукты. — Примеч. «Шторма»). Главное, что невеста довольна, жених вроде тоже.
Ненад Маркович
шеф-повар и собственник ресторана
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В распоряжении редакции оказалось небольшое видео со свадьбы, на котором действительно видно, что жених тоже остался доволен. Пока невеста вместе с ребенком и подругами бойко отплясывала под старый хит Софии Ротару «Хуторянка», жених что-то обсуждал со своим другом за столом. При этом на первых секундах видео глава аппарата уполномоченного по правам человека элегантно держит в руке бокал сербского вина, договорив, залпом его осушает.

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Напомним, как ранее писал «Шторм», в минувшие выходные (11—12 августа) в Республике Крым прошло бракосочетание заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Натальи Поклонской и руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева.

Пара решила провести свадебную церемонию в Крыму, где Наталья Поклонская проживала с 10 лет и на защиту которого встала во время событий 2014 года, став прокурором Автономной Республики Крым, а затем прокурором Крыма уже в составе РФ.

Как рассказали «Шторму» гости, «свадьба была скромная, но со вкусом». На церемонии были коллеги Поклонской по Думе, родственники, коллеги из силовых структур.

 Мемы, на которые возбуждается «товарищ майор»
Поклонская отпраздновала свадьбу в сербском ресторане в Кастрополе. Видео
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