Поклонская отпраздновала свадьбу в сербском ресторане в Кастрополе. Видео

Источник: Daily Storm

Как уже писал «Шторм» депутат Госдумы Наталья Поклонская вышла замуж за главу аппарата Уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева. Зарегистрировались молодожены без лишних глаз, позже отпраздновали бракосочетание в Крыму в окружении самых близких.

«Шторм» выяснил, что свадьба прошла в элитном сербском ресторане «Балкан Гриль», который находится в курортном поселке Береговое (Кастрополь) на Южном берегу Крыма. На торжестве у молодых, по информации «Шторма», присутствовали 32 человека, банкет обошелся в 90 тысяч рублей.

Сам ресторан — высокого уровня, с прекрасным видом на морское побережье. Меню заведения состоит из фирменных сербских блюд. Кроме того, в ассортименте представлены морепродукты с Адриатического побережья.

Почему молодожены остановили свой выбор именно на этом заведении — не ясно, но стоит отметить, что на одной из стен ресторана висит коллаж из множества фотографий российского президента Владимира Путина.

В разговоре со «Штормом» менеджер «Балкан Гриля» подтвердил, что свадьба (точнее, торжество), действительно проходила в минувшие выходные. Однако кто такая Наталья Поклонская, он затруднился ответить. Возможно, потому что не очень хорошо знает русских няш-мяш. В ресторане весь персонал — сербы.

«Была свадьба, но жениха и невесту не знаю, спросите у хозяина ресторана», — посоветовал он нам. Что мы и сделали.

Шеф-повар и собственник ресторана Ненад Маркович подтвердил «Шторму», что Наталья Поклонская и Иван Соловьев отмечали свадьбу в минувшие выходные в его ресторане. Свадьба прошла отлично, все было замечательно и гости остались довольны. Кушали блюда от шеф-повара — плату «Старый гурман» и ягненка жареного на вертеле.

Из гостей кто был — назвать не могу, вдруг это тайна, но всего было 32 человека и трое детей. Закусывали гости негушским пршутом и сербским сыром (санкционные продукты. — Примеч. «Шторма»). Главное, что невеста довольна, жених вроде тоже. Ненад Маркович шеф-повар и собственник ресторана

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В распоряжении редакции оказалось небольшое видео со свадьбы, на котором действительно видно, что жених тоже остался доволен. Пока невеста вместе с ребенком и подругами бойко отплясывала под старый хит Софии Ротару «Хуторянка», жених что-то обсуждал со своим другом за столом. При этом на первых секундах видео глава аппарата уполномоченного по правам человека элегантно держит в руке бокал сербского вина, договорив, залпом его осушает.

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Напомним, как ранее писал «Шторм», в минувшие выходные ( 11—12 августа ) в Республике Крым прошло бракосочетание заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Натальи Поклонской и руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева.

Пара решила провести свадебную церемонию в Крыму, где Наталья Поклонская проживала с 10 лет и на защиту которого встала во время событий 2014 года, став прокурором Автономной Республики Крым, а затем прокурором Крыма уже в составе РФ.