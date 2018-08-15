Поклонская отпраздновала свадьбу в сербском ресторане в Кастрополе. Видео
Скромное белое платье, легкий макияж и только самые близкие.
Скромное белое платье, легкий макияж и только самые близкие.
Как уже писал «Шторм» депутат Госдумы Наталья Поклонская вышла замуж за главу аппарата Уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева. Зарегистрировались молодожены без лишних глаз, позже отпраздновали бракосочетание в Крыму в окружении самых близких.
«Шторм» выяснил, что свадьба прошла в элитном сербском ресторане «Балкан Гриль», который находится в курортном поселке Береговое (Кастрополь) на Южном берегу Крыма. На торжестве у молодых, по информации «Шторма», присутствовали 32 человека, банкет обошелся в 90 тысяч рублей.
Почему молодожены остановили свой выбор именно на этом заведении — не ясно, но стоит отметить, что на одной из стен ресторана висит коллаж из множества фотографий российского президента Владимира Путина.
В разговоре со «Штормом» менеджер «Балкан Гриля» подтвердил, что свадьба (точнее, торжество), действительно проходила в минувшие выходные. Однако кто такая Наталья Поклонская, он затруднился ответить. Возможно, потому что не очень хорошо знает русских
«Была свадьба, но жениха и невесту не знаю, спросите у хозяина ресторана», — посоветовал он нам. Что мы и сделали.
Из гостей кто был — назвать не могу, вдруг это тайна, но всего было 32 человека и трое детей. Закусывали гости негушским пршутом и сербским сыром (санкционные продукты. — Примеч. «Шторма»). Главное, что невеста довольна, жених вроде тоже.
В распоряжении редакции оказалось небольшое видео со свадьбы, на котором действительно видно, что жених тоже остался доволен. Пока невеста вместе с ребенком и подругами бойко отплясывала под старый хит Софии Ротару «Хуторянка», жених
Напомним, как ранее писал «Шторм», в минувшие выходные (
Пара решила провести свадебную церемонию в Крыму, где Наталья Поклонская проживала с 10 лет и на защиту которого встала во время событий 2014 года, став прокурором Автономной Республики Крым, а затем прокурором Крыма уже в составе РФ.
Как рассказали «Шторму» гости, «свадьба была скромная, но со вкусом». На церемонии были коллеги Поклонской по Думе, родственники, коллеги из силовых структур.