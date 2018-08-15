Больная раком британка пожила роскошной жизнью за чужой счет

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Узнав о смертельном диагнозе, одни начинают отчаянно бороться за жизнь, другие впадают в депрессию, а третьи решают напоследок покутить. Именно последний вариант выбрала для себя 50-летняя британка Кэтрин Джонс.

С 2001 по 2016 год она работала помощником администратора в компании по производству пластиковой продукции в городе Блэкберн. В ее обязанности также входили и финансовые вопросы, а потому Кэтрин имела доступ к счетам компании.

В 2011 году она впервые перевела деньги своей фирмы на личный счет. И никто не заметил.

В 2014 году у британки диагностировали рак, и она поняла, что терять ей больше нечего. И тогда занялась финансовыми махинациями всерьез. За деньги своей компании она отдохнула в Мексике, на Карибах и Кубе. Покупала дорогие вещи и ходила по ресторанам со своими друзьями. Досталось немного материальной помощи и ее родственникам.

Позднее к афере присоединилась и бывшая начальница Джонс 61-летняя Берил Шор. Ей Кэтрин также переслала 233 тысячи долларов со счета компании.

Чужие деньги женщина транжирила два года и была уверена, что не доживет до того момента, когда ее поймают. Но здоровье у нее оказалось крепкое.

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В октябре 2017 года начальник вызвало к себе недобросовестную сотрудницу и предъявил доказательства финансовых махинаций. Кэтрин не стала отпираться, но через пару дней перевела себе напоследок еще 4 тысячи долларов.