Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Реакция общества на поднятие пенсионного возраста дошла до Путина
За одну ночь по всей Швеции сожгли почти 100 машин
Дочь Петросяна впервые прокомментировала развод отца
Не надо так: 6 ошибок в оформлении маленькой кухни
69-летняя Пугачева произвела фурор на дне рождения Проскуряковой
Медведев прокомментировал новые санкции США Резкий скачок курса доллара связывают с сообщениями о новых санкциях США против России
Лицо Владимира Путина проанализировал эксперт по физиогномике
Украинцы смеялись и не помогли тонувшей россиянке
Семенович и Панкратов-Черный играют мужа и жену
Сделана в СССР: Миле Кунис — 35
УЕФА открыл дело в отношении «Спартака» и Луиса Адриано
Кубок Стэнли в Челябинске привезли домой к Евгению Кузнецову
Замужняя Эмили Ратаковски отдохнула на яхте с манекенщиком
72-летний Петросян ради юной подруги впервые сделал ботокс
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
Свежеуложенный асфальт воруют ведрами (видео)
Звезда реалити-шоу разорилась и поселилась в доме на дереве
Доступной ипотеке в России предрекли скорый конец
Фоторепортажи
14Крупнейшие в истории Калифорнии лесные пожары
8Недалеко от аэропорта в Болонье взорвался бензовоз
17:58 (мск), источник: РИА Новости

Глава СПЧ предложил уточнить понятие «экстремизм»

НОВОСИБИРСК, 15 авг — РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) работает над корректировкой закона о противодействии экстремизму, так как в сегодняшней ситуации в экстремисты можно записать полстраны, заявил журналистам в Новосибирске в среду глава СПЧ Михаил Федотов.

Источник: РИА Новости

«Совет сейчас сам работает над предложениями по корректировке законодательства. Мы считаем, что понятие “экстремизм” должно быть уточнено. Оно должно быть непосредственно связано либо с применением насилия, либо реальной угрозой применения насилия. Когда мать говорит сыну: “Перестань ковырять в носу, или я тебя убью”, — это не угроза убийством, и мы это прекрасно понимаем. Когда есть реальная угроза насилия, да», — сказал он.

Глава СПЧ сообщил, что пока не видел обращения Mail.ru Group, которая в среду направила в Госдуму просьбу инициировать внесение законопроекта об амнистии осужденных за активность в соцсетях, в частности, за лайки, репосты и публикацию изображения. Тем не менее, он намерен изучить предложения.

Читайте также
Пользователи не согласны быть экстремистами

«Шуточки в интернете это, конечно, не экстремизм, и нужно сделать все для того, чтобы скорректировать закон так, чтобы он попадал в цель, попадал действительно в экстремистов. Экстремисты — это не выдумка, а реальность, но если мы расширяем понятие “экстремизм”, так как оно сегодня применяется, то мы в экстремисты можем записать полстраны, а зачем? Какой смысл?» — сказал Федотов.

«Мы считаем, что нужна серьезная корректировка законодательства и начинать нужно не с 282 статьи (УК РФ), а с закона о противодействии экстремистской деятельности. Там заложена главная ошибка, а если мы ее исправим там, то, соответственно, надо будет ее исправить и в 282 статье, 280, и так далее», — отметил глава СПЧ.

Федотов подтвердил информацию о том, что СПЧ планировал создать рабочую группу, чтобы взаимодействовать по этому вопросу с МВД РФ. «Такие предложения были поддержаны МВД, они готовы к такой работе. Формально такой группы нет, потому что хотелось бы, чтобы она появилась указом президента, но на рабочем уровне мы, безусловно, с ними сотрудничаем», — сказал он.

В последнее время в России были возбуждены несколько резонансных уголовных за репосты в соцсетях текстов и картинок. Сейчас суд Барнаула рассматривает дело студентки Марии Мотузной, которая несколько лет назад сохранила у себя на страничке в соцсети фотографии, заинтересовавшие правоохранителей. Было заведено два уголовных дела: о возбуждении ненависти, вражды, унижении достоинства и нарушении права на свободу совести и вероисповедания. Девушке грозит до пяти лет лишения свободы.

 США опоздали 'отключать Россию'. Мнение
Вот за кого вышла замуж Наталья Поклонская
Россияне не смогут уехать в Турцию по «горящим путевкам» осенью
ВВС Британии перехватили бомбардировщики РФ над Черным морем
Появилось видео со свадьбы Натальи Поклонской
Неизвестное морское существо обнаружили на Камчатке
Одобрено Госдепом: новый способ заставить ваши гены молчать
УЕФА открыл дело в отношении «Спартака»
Вячеслав Володин предлагает поднять пенсии до 20-25 тысяч рублей
Спорт
«Реал» против «Атлетико»: мадридская война за Европу В Таллине на "Лиллекюле" пройдет матч за Суперкубок Европы, в котором испанские "Реал" и "Атлетико" разыграют мадридское дерби на новом уровне
Hi-Tech
Эдвард Руки-Ножи: первый киборг в истории (фото) Его называют первым киборгом в истории. И он обрел новую жизнь.
Авто
Маленький кроссовер Lexus: первые подробности для России С 1 ноября российские дилеры Lexus начнут принимать заказы на новый компактный кроссовер – UX
Кино
Ксения Бородина: «Мы с Бузовой не подруги!» Ведущая рассказала о сложных отношениях с коллегой по «Дому 2»
Недвижимость
Доступной ипотеке в России предрекли скорый конец
Испанцы превратили отдых пенсионерки в катастрофу
Не надо так: 6 главных ошибок в оформлении маленькой кухни
Ноги, ёж и готическая сантехника: убойный ландшафтный дизайн от народа
Леди
Как модно одеваться: советы от женщин старше 50 лет (фото) После 40-ка жизнь только начинается, а после 50-ти становится похожа на модное приключение с принятием своего тела, возраста.
Дети
Стало известно имя новорожденной дочери 47-летней Кудрявцевой Ведущая назвала наследницу Марией
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь