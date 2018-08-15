Глава СПЧ предложил уточнить понятие «экстремизм»

Источник: РИА Новости

«Совет сейчас сам работает над предложениями по корректировке законодательства. Мы считаем, что понятие “экстремизм” должно быть уточнено. Оно должно быть непосредственно связано либо с применением насилия, либо реальной угрозой применения насилия. Когда мать говорит сыну: “Перестань ковырять в носу, или я тебя убью”, — это не угроза убийством, и мы это прекрасно понимаем. Когда есть реальная угроза насилия, да», — сказал он.

Глава СПЧ сообщил, что пока не видел обращения Mail.ru Group, которая в среду направила в Госдуму просьбу инициировать внесение законопроекта об амнистии осужденных за активность в соцсетях, в частности, за лайки, репосты и публикацию изображения. Тем не менее, он намерен изучить предложения.

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«Шуточки в интернете это, конечно, не экстремизм, и нужно сделать все для того, чтобы скорректировать закон так, чтобы он попадал в цель, попадал действительно в экстремистов. Экстремисты — это не выдумка, а реальность, но если мы расширяем понятие “экстремизм”, так как оно сегодня применяется, то мы в экстремисты можем записать полстраны, а зачем? Какой смысл?» — сказал Федотов.

«Мы считаем, что нужна серьезная корректировка законодательства и начинать нужно не с 282 статьи (УК РФ), а с закона о противодействии экстремистской деятельности. Там заложена главная ошибка, а если мы ее исправим там, то, соответственно, надо будет ее исправить и в 282 статье, 280, и так далее», — отметил глава СПЧ.

Федотов подтвердил информацию о том, что СПЧ планировал создать рабочую группу, чтобы взаимодействовать по этому вопросу с МВД РФ. «Такие предложения были поддержаны МВД, они готовы к такой работе. Формально такой группы нет, потому что хотелось бы, чтобы она появилась указом президента, но на рабочем уровне мы, безусловно, с ними сотрудничаем», — сказал он.