Бессонная ночь породила «заразное» чувство одиночества

Источник: AP 2018

Социальная изоляция и одиночество — факторы, которые повышают риск преждевременной смерти, у одиноких людей чаще развиваются сердечно-сосудистые заболевания, алкоголизм и, в пожилом возрасте, выше риск возникновения деменции. Также известно, что одиночество имеет тенденцию к самоусилению — если человек чувствует себя одиноким, другие тоже не слишком хотят с ним общаться, что в результате приводит к возрастающей социальной изоляции.

Кроме того, у людей, которые считают себя одинокими, по сравнению с теми, кто активно общается, понижается качество и продолжительность сна.

Хотя социальная изоляция приводит к нарушениям сна, до сих пор неизвестно, влияет ли плохой сон на чувство одиночества и увеличивает ли социальную изоляцию человека. Чтобы это выяснить, психологи Эти Бен Симон (Eti Ben Simon) и Мэттью Уокер (Matthew Walker) из Калифорнийского университета в Беркли провели серию экспериментов.

Сначала они провели лабораторное исследование с участием 18 здоровых добровольцев, 18−24 лет. Сначала у участников в течение трех ночей измеряли активность мозга во время сна. Затем начался эксперимент: одну ночь участники спали, как обычно, а во вторую они оставались в лаборатории, где за ними следили ассистенты исследователей, которые не давали им спать. Наутро испытуемые заполняли опросники, в которых спрашивали про их настроение и тревожность. Потом добровольцев просили поучаствовать в двух тестах, которые определяли уровень социального взаимодействия, который они предпочитали. Также испытуемым предлагали сняться в видеоролике длительностью около 20 минут, в котором они высказывали мнение по вопросам, не имеющим отношения к эксперименту.

Тесты на социальное взаимодействие заключались в следующем. В первом из них участник и экспериментатор стояли на расстоянии метра повернувшись друг к другу лицом. Затем экспериментатор подходил к испытуемому на расстояние, на котором тот начинал чувствовать дискомфорт. Потом они менялись ролями. Тест повторяли дважды, в одном из них экспериментатор был одного пола с добровольцем, в другом — противоположного.

Второй тест проходил виртуально. Участника клали в аппарат для МРТ и во время сканирования мозга испытуемый смотрел видео, в котором человек шел по направлению к зрителю. Добровольца просили дать сигнал в тот момент, когда он начнет чувствовать дискомфорт. В другом видео вместо человека приближался неодушевленный предмет: лампа, корзина или поднос.

Оказалось, что выспавшиеся участники подпускали к себе людей и в реальности, и на видео на расстояние 35−38 сантиметров.

В то же время люди, которым не давали спать предыдущей ночью, останавливали идущих к ним людей за 40−45 сантиметров от себя. По опросам участников ощущение одиночества усиливалось после бессонной ночи.

Затем авторы исследования провели два онлайн-эксперимента. Они рекрутировали 1033 человека c Amazon Mechanical Turk — платформы с помощью которой можно найти добровольцев для выполнения несложных заданий — и попросили их посмотреть видеоролики, записанные участниками лабораторных тестов. Добровольцы не знали предыстории, они лишь видели незнакомых людей, рассуждающих на отвлеченные темы.

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Выяснилось, что чувство одиночества, которое испытывали невыспавшиеся добровольцы, передавалось посторонним людям. Их считали менее социальными и менее располагающими к общению. Более того, после теста добровольцев с Amazon Mechanical Turk спрашивали об их самочувствии и они признавались, что после просмотра видео с людьми, которые ощущали себя одинокими, тоже чувствовали себя хуже.

«Чем меньше вы спите, тем меньше хотите общаться. В свою очередь люди воспринимают вас, как отталкивающего человека, и это еще больше увеличивает социальное действие плохого сна», — говорит Мэттью Уокер.

«Последние несколько десятилетий мы видим существенное увеличение числа людей, чувствующих себя одинокими, и настолько же серьезное уменьшение продолжительности сна. Должно быть это не совпадение», — поддерживает соавтора Эти Бен Симон. «Без достаточно продолжительного сна мы “отключаемся” в социальном плане, и вскоре приходит одиночество».

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