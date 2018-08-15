Бессонная ночь породила «заразное» чувство одиночества
Недостаток сна приводит к тому, что человек чувствует себя более одиноким и социально изолированным. Более того, это чувство передается и другим людям, говорится в статье Nature Communications.
Недостаток сна приводит к тому, что человек чувствует себя более одиноким и социально изолированным. Более того, это чувство передается и другим людям, говорится в статье Nature Communications.
Социальная изоляция и одиночество — факторы, которые повышают риск преждевременной смерти, у одиноких людей чаще развиваются
Хотя социальная изоляция приводит к нарушениям сна, до сих пор неизвестно, влияет ли плохой сон на чувство одиночества и увеличивает ли социальную изоляцию человека. Чтобы это выяснить, психологи Эти Бен Симон (Eti Ben Simon) и Мэттью Уокер (Matthew Walker) из Калифорнийского университета в Беркли провели серию экспериментов.
Сначала они провели лабораторное исследование с участием 18 здоровых добровольцев, 18−24 лет. Сначала у участников в течение трех ночей измеряли активность мозга во время сна. Затем начался эксперимент: одну ночь участники спали, как обычно, а во вторую они оставались в лаборатории, где за ними следили ассистенты исследователей, которые не давали им спать. Наутро испытуемые заполняли опросники, в которых спрашивали про их настроение и тревожность. Потом добровольцев просили поучаствовать в двух тестах, которые определяли уровень социального взаимодействия, который они предпочитали. Также испытуемым предлагали сняться в видеоролике длительностью около 20 минут, в котором они высказывали мнение по вопросам, не имеющим отношения к эксперименту.
Тесты на социальное взаимодействие заключались в следующем. В первом из них участник и экспериментатор стояли на расстоянии метра повернувшись друг к другу лицом. Затем экспериментатор подходил к испытуемому на расстояние, на котором тот начинал чувствовать дискомфорт. Потом они менялись ролями. Тест повторяли дважды, в одном из них экспериментатор был одного пола с добровольцем, в другом — противоположного.
Второй тест проходил виртуально. Участника клали в аппарат для МРТ и во время сканирования мозга испытуемый смотрел видео, в котором человек шел по направлению к зрителю. Добровольца просили дать сигнал в тот момент, когда он начнет чувствовать дискомфорт. В другом видео вместо человека приближался неодушевленный предмет: лампа, корзина или поднос.
В то же время люди, которым не давали спать предыдущей ночью, останавливали идущих к ним людей за 40−45 сантиметров от себя. По опросам участников ощущение одиночества усиливалось после бессонной ночи.
Затем авторы исследования провели два
Выяснилось, что чувство одиночества, которое испытывали невыспавшиеся добровольцы, передавалось посторонним людям. Их считали менее социальными и менее располагающими к общению. Более того, после теста добровольцев с Amazon Mechanical Turk спрашивали об их самочувствии и они признавались, что после просмотра видео с людьми, которые ощущали себя одинокими, тоже чувствовали себя хуже.
«Чем меньше вы спите, тем меньше хотите общаться. В свою очередь люди воспринимают вас, как отталкивающего человека, и это еще больше увеличивает социальное действие плохого сна», — говорит Мэттью Уокер.
«Последние несколько десятилетий мы видим существенное увеличение числа людей, чувствующих себя одинокими, и настолько же серьезное уменьшение продолжительности сна. Должно быть это не совпадение», — поддерживает соавтора Эти Бен Симон. «Без достаточно продолжительного сна мы “отключаемся” в социальном плане, и вскоре приходит одиночество».
Ранее генетики обнаружили связь между депрессией и бессоницей. Они нашли пути, которые задействованы как в развитии большого депрессивного расстройства, так и бессоницы. А также выявили ген, который выступает связующим звеном между ними.
Екатерина Русакова