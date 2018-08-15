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19:51 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Пожилой мужчина ловко обыграл молодого спортсмена в стритбол (видео)

Все дело в опыте и смекалке.

Американец Тревор Лузнак опубликовал в Twitter веселое видео, на котором самоуверенный подросток, играющий в стритбол, бросает вызов пожилому мужчине. Дедушка и вправду не выглядит как достойный соперник, но это только на первый взгляд.

Завладев мячом, мужчина ловко обманывает парнишку ложным броском, а затем с невероятной точностью забрасывает мяч в корзину.

Чуть позже, когда видео стало вирусным и распространилось по соцсети, журналисты выяснили имена главных героев: ими оказались Эндрю Мэнард и Лерой Мартенс. Остался неизвестным лишь факт того, был ли дедушка Лерой профессиональным спортсменом или просто часто смотрел баскетбол по телевизору.

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