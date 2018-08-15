MUST WATCH!! #SCtop10 pic.twitter.com/fMJeN9vd3T— Trevor Luznak (@Trevor_Luznak) August 13, 2018
Пожилой мужчина ловко обыграл молодого спортсмена в стритбол (видео)
Все дело в опыте и смекалке.
Все дело в опыте и смекалке.
Американец Тревор Лузнак опубликовал в Twitter веселое видео, на котором самоуверенный подросток, играющий в стритбол, бросает вызов пожилому мужчине. Дедушка и вправду не выглядит как достойный соперник, но это только на первый взгляд.
Чуть позже, когда видео стало вирусным и распространилось по соцсети, журналисты выяснили имена главных героев: ими оказались Эндрю Мэнард и Лерой Мартенс. Остался неизвестным лишь факт того, был ли дедушка Лерой профессиональным спортсменом или просто часто смотрел баскетбол по телевизору.