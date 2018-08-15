Пожилой мужчина ловко обыграл молодого спортсмена в стритбол (видео)

Американец Тревор Лузнак опубликовал в Twitter веселое видео, на котором самоуверенный подросток, играющий в стритбол, бросает вызов пожилому мужчине. Дедушка и вправду не выглядит как достойный соперник, но это только на первый взгляд.

Завладев мячом, мужчина ловко обманывает парнишку ложным броском, а затем с невероятной точностью забрасывает мяч в корзину.