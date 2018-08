Мадонна отмечает 60-летие. Путь поп-королевы в семи графиках

Альбомы Мадонны оказывались на первом месте британских хит-парадов чаще, чем альбомы любых других женщин-исполнительниц

Людям больше всего нравятся песни Мадонны эпохи 80-х

Мадонна провела в топ-5 больше, чем любая другая певица

Ее выступление на Суперкубке в США побило все рекорды

Печаль и радость в композициях Мадонны не считывается компьютером

А альбомы MDNA (2012) и Rebel Heart (2015) компьютеру кажутся мрачными, хотя слова в таких треках, как Give Me All Your Luvin' или Girl Gone Wild, нет ни намека на уныние.