Ледяной шлем от инсульта

Источник: Известия

В России появился охлаждающий шлем для применения в первые часы после инсульта или черепно-мозговой травмы. Он поможет снизить смертность пациентов почти в два раза. Прибор создан резидентами «Сколково» в рамках проекта «Криотехномед», направленного на разработку и внедрение в медицинскую практику инновационного аппарата терапевтической гипотермии (охлаждения). Шлем позволяет держать отдельные органы и части тела, например голову, при пониженной температуре в течение длительного времени. Испытания на нескольких сотнях человек показали его эффективность. Прибор запатентован, его собираются применять также в наркологии, неврологии, неонатологии, артрологии, спортивной медицине.

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Как рассказал «Известиям» старший проектный менеджер фонда Сколково Владимир Егоров, разработанный аппарат представляет собой второе поколение устройств для терапевтической гипотермии. Это поколение отличается направленностью на селективное (избирательное) охлаждение различных частей тела (прежде всего головы) с возможностью контролировать температуру мозга неинвазивными методами, управлять интенсивностью теплоотделения с высокой точностью.

Клиническая апробация проводилась на выборке более чем из 600 больных и показала, что применение прибора в первые часы после инсульта или черепно-мозговой травмы позволяет снизить смертность пациентов почти в два раза.

— Суть технологии заключается в управляемом охлаждении волосистой поверхности кожи головы с помощью антропометрических (повторяющих форму головы) шлемов-криоаппликаторов и понижении температуры головного мозга в безопасных для пациента пределах, — рассказал «Известиям» руководитель проекта «Криотехномед» Олег Шевелев. — Управляемое охлаждение — это неинвазивный метод, который позволяет предупредить гибель нейронов, удлинить период обратимых изменений и снизить степень тяжести повреждения головного мозга при различных патологических состояниях, характеризуемых повышением его температуры.

К таким состояниям помимо инсульта и черепно-мозговой травмы относятся также делирий (белая горячка), аффект, мигрени и некоторые другие заболевания. Кроме того, исследования показали, что умеренное понижение температуры именно мозга, а не всего тела, способно предупредить или ослабить развитие болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний.

Охлаждающий шлем представляет собой систему трубок, подключенных к аппарату размером с небольшой холодильник. Это и есть фактически холодильник, из которого жидкий хладагент, имеющий температуру не ниже 32 °C, подается в трубки шлема. На устройство и способ его применения разработчиками оформлены российские и международные патенты.

По словам Олега Шевелева, сейчас в рамках проекта ведутся исследования по терапевтическому применению холода в других областях медицины. В частности, обнадеживающие результаты получены в артрологии: несколько сеансов гипотермии суставов при артрите позволяют заметно ослабить проявления болезни.

Хорошо показал себя аппарат второго поколения и в спортивной медицине: с его помощью удается лечить травмы головы у боксеров и снимать утомление у занимающихся циклическими видами спорта.

— Результаты, полученные коллегами, выглядят замечательно, — сказал «Известиям» руководитель отдела нейрокомпьютерных интерфейсов НИИ трансляционной медицины РНИМУ имени Пирогова Александр Фролов. — Действительно, прикладывание льда ко лбу во все времена помогало справляться с различными болезнями и улучшать общее состояние организма. Но возможность с высокой точностью контролировать снижение температуры открывает новые пути применения терапевтической гипотермии.