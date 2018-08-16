Ледяной шлем от инсульта
Разработанное российскими инженерами охлаждающее устройство помогает справиться со многими заболеваниями.
Разработанное российскими инженерами охлаждающее устройство помогает справиться со многими заболеваниями.
В России появился охлаждающий шлем для применения в первые часы после инсульта или
Как рассказал «Известиям» старший проектный менеджер фонда Сколково Владимир Егоров, разработанный аппарат представляет собой второе поколение устройств для терапевтической гипотермии. Это поколение отличается направленностью на селективное (избирательное) охлаждение различных частей тела (прежде всего головы) с возможностью контролировать температуру мозга неинвазивными методами, управлять интенсивностью теплоотделения с высокой точностью.
Клиническая апробация проводилась на выборке более чем из 600 больных и показала, что применение прибора в первые часы после инсульта или
— Суть технологии заключается в управляемом охлаждении волосистой поверхности кожи головы с помощью антропометрических (повторяющих форму головы)
Охлаждающий шлем представляет собой систему трубок, подключенных к аппарату размером с небольшой холодильник. Это и есть фактически холодильник, из которого жидкий хладагент, имеющий температуру не ниже 32 °C, подается в трубки шлема. На устройство и способ его применения разработчиками оформлены российские и международные патенты.
По словам Олега Шевелева, сейчас в рамках проекта ведутся исследования по терапевтическому применению холода в других областях медицины. В частности, обнадеживающие результаты получены в артрологии: несколько сеансов гипотермии суставов при артрите позволяют заметно ослабить проявления болезни.
Хорошо показал себя аппарат второго поколения и в спортивной медицине: с его помощью удается лечить травмы головы у боксеров и снимать утомление у занимающихся циклическими видами спорта.
— Результаты, полученные коллегами, выглядят замечательно, — сказал «Известиям» руководитель отдела нейрокомпьютерных интерфейсов НИИ трансляционной медицины РНИМУ имени Пирогова Александр Фролов. — Действительно, прикладывание льда ко лбу во все времена помогало справляться с различными болезнями и улучшать общее состояние организма. Но возможность с высокой точностью контролировать снижение температуры открывает новые пути применения терапевтической гипотермии.
Вместе с тем Александр Фролов считает, что использовать гипотермию на ранней стадии инсульта следует только в сочетании с традиционной терапией, применяемой врачами скорой помощи в таких случаях.